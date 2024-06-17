https://ria.ru/20240617/teatr-1953449146.html

В "Эксмо" оценили возможность привлечения подростков в театры

В "Эксмо" оценили возможность привлечения подростков в театры - РИА Новости, 17.06.2024

В "Эксмо" оценили возможность привлечения подростков в театры

Постановки по мотивам молодежных романов в жанре young adult могут привлечь подростков в театры, заявил РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо"... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:04

2024-06-17T16:04

2024-06-17T16:04

эксмо

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Постановки по мотивам молодежных романов в жанре young adult могут привлечь подростков в театры, заявил РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. Ранее он сообщил, что издательство планирует проводить регулярные питчинги и сотрудничать с театрами, чтобы увеличить количество постановок по произведениям современных российских авторов. "Я очень надеюсь, что за 3-5 лет мы сможем увеличить долю подростков и в театрах. Это такой вызов и для театральной отрасти, и если молодежь будет ходить в театры больше именно на спектакли по сценариям, которые построены на сюжетах из молодежных книг, то возможно, они и дальше смогут приходить", - заявил Капьев. Он подчеркнул, что в книжной отрасти один из самых растущих жанров – это young adult, и он мало представлен в других нишах. Однако им уже заинтересовалась киноиндустрия: в 2023 году вышел сериал "Загадай любовь" по одноименному роману Аси Лавринович. Еще несколько проектов по книгам молодежной писательницы также находятся в разработке, добавил Капьев и подчеркнул, что творчество Лавринович может иметь успех и на театральной сцене. "Я уверен, если по Асе Лавринович поставить спектакли, то они будут пользоваться спросом, потому что у нее огромная фанатская аудитория, и они с удовольствием придут в театры", - сказал гендиректор "Эксмо".

https://ria.ru/20240111/bukvar-1920750078.html

https://ria.ru/20240422/knigi-1941575846.html

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эксмо