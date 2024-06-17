https://ria.ru/20240617/tankisty-1953308543.html

Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.06.2024

Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Танкисты группировки "Центр" с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T05:08

2024-06-17T05:08

2024-06-17T05:20

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

т-72б3

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ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве. В министерстве отметили, что экипаж танка, используя рельеф местности и густую растительность, выдвинулся на огневую позицию. Наводчик-оператор навел пушку на цель, и танк осколочно-фугасными снарядами уничтожил цель на дальности более восьми километров. Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня оператором беспилотного летательного аппарата.

https://ria.ru/20240616/voennye-1953272119.html

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россия, вооруженные силы украины, т-72б3, безопасность, вооруженные силы рф