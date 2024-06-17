https://ria.ru/20240617/tankisty-1953308543.html
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.06.2024
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Танкисты группировки "Центр" с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:08
2024-06-17T05:08
2024-06-17T05:20
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ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве. В министерстве отметили, что экипаж танка, используя рельеф местности и густую растительность, выдвинулся на огневую позицию. Наводчик-оператор навел пушку на цель, и танк осколочно-фугасными снарядами уничтожил цель на дальности более восьми километров. Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня оператором беспилотного летательного аппарата.
https://ria.ru/20240616/voennye-1953272119.html
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россия, вооруженные силы украины, т-72б3, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
МО: танкисты группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве.
В министерстве отметили, что экипаж танка, используя рельеф местности и густую растительность, выдвинулся на огневую позицию. Наводчик-оператор навел пушку на цель, и танк осколочно-фугасными снарядами уничтожил цель на дальности более восьми километров. Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня оператором беспилотного летательного аппарата.