Рейтинг@Mail.ru
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 17.06.2024 (обновлено: 05:20 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/tankisty-1953308543.html
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.06.2024
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Танкисты группировки "Центр" с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:08
2024-06-17T05:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-72б3
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934217641_11:0:2000:1119_1920x0_80_0_0_3b8b8d82954cf466ea6a22e939528be6.jpg
ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве. В министерстве отметили, что экипаж танка, используя рельеф местности и густую растительность, выдвинулся на огневую позицию. Наводчик-оператор навел пушку на цель, и танк осколочно-фугасными снарядами уничтожил цель на дальности более восьми километров. Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня оператором беспилотного летательного аппарата.
https://ria.ru/20240616/voennye-1953272119.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934217641_236:0:1728:1119_1920x0_80_0_0_7a456e287421db81c6b2ee03bcc2ca26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, т-72б3, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

МО: танкисты группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

© Минобороны РоссииБоевая работа экипажа танка Т-72Б3
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3
© Минобороны России
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
"Колоссально": украинский командир удивился российским военным
Вчера, 18:49
В министерстве отметили, что экипаж танка, используя рельеф местности и густую растительность, выдвинулся на огневую позицию. Наводчик-оператор навел пушку на цель, и танк осколочно-фугасными снарядами уничтожил цель на дальности более восьми километров. Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня оператором беспилотного летательного аппарата.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-72Б3БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала