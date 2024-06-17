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Российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/tanki-1953308688.html
Российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 17.06.2024
Российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Экипажи танков Т-90А группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, видео предоставили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:10
2024-06-17T05:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-90а
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экипажи танков Т-90А группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, видео предоставили в Минобороны РФ. "Танкисты мотострелковой бригады группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции уничтожили пункт управления БПЛА, выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, т-90а, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90А, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: экипажи танков Т-90А уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТанк Т-90А
Танк Т-90А - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Танк Т-90А. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экипажи танков Т-90А группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, видео предоставили в Минобороны РФ.
"Танкисты мотострелковой бригады группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции уничтожили пункт управления БПЛА, выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-90АВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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