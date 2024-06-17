https://ria.ru/20240617/tanki-1953308688.html

Российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 17.06.2024

Российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Экипажи танков Т-90А группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, видео предоставили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T05:10

2024-06-17T05:10

2024-06-17T05:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-90а

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экипажи танков Т-90А группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, видео предоставили в Минобороны РФ. "Танкисты мотострелковой бригады группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции уничтожили пункт управления БПЛА, выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240616/voennye-1953272119.html

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2024

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россия, вооруженные силы украины, т-90а, вооруженные силы рф, безопасность