https://ria.ru/20240617/svo-1953435068.html
В ДНР за неделю перехватили более 180 украинских беспилотников
В ДНР за неделю перехватили более 180 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2024
В ДНР за неделю перехватили более 180 украинских беспилотников
Более 180 украинских беспилотников перехватили спецслужбы за минувшую неделю над городами ДНР, жертв среди населения и ущерба инфраструктуре не допущено,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:25
2024-06-17T15:25
2024-06-17T15:25
специальная военная операция на украине
донецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Более 180 украинских беспилотников перехватили спецслужбы за минувшую неделю над городами ДНР, жертв среди населения и ущерба инфраструктуре не допущено, сообщает в понедельник УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 186 украинских беспилотников… Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено", - говорится в сообщении ведомства, поступившим в РИА Новости. Управление ФСБ сообщает, что системой РЭБ "Купол" в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка подавлены четыре беспилотных летательных аппарата, несущие на себе самодельные взрывные устройства на базе ручных гранат и выстрелов к противотанковым гранатомётам. Кроме того, вблизи одной из электрических подстанций в Кировском районе поражен разведывательный дрон. Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте, уточнил штаб.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html
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донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР за неделю перехватили более 180 украинских беспилотников
ФСБ: за неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Горловкой сбили 186 дронов