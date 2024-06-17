https://ria.ru/20240617/svo-1953332688.html

Поставки F-16 Украине создадут новый виток эскалации, заявил Пушилин

Поставки F-16 Украине создадут новый виток эскалации, заявил Пушилин - РИА Новости, 17.06.2024

Поставки F-16 Украине создадут новый виток эскалации, заявил Пушилин

Поставки истребителей F-16 Украине создадут новый виток эскалации конфликта, но ВС РФ готовы к этому и найдут, как разрешить ситуацию, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:00

2024-06-17T10:00

2024-06-17T10:14

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

сша

денис пушилин

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Поставки истребителей F-16 Украине создадут новый виток эскалации конфликта, но ВС РФ готовы к этому и найдут, как разрешить ситуацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы рассматриваем возможные поставки F-16, как и поставки другого западного вооружения, которые, конечно же, привносили определенные сложности для наших подразделений, но не имели решающей роли, так будет и в этот раз. Я уверен, что все наши соответствующие подразделения найдут, как разрешать данную ситуацию. Конечно же, это новый виток эскалации. ...Но, тем не менее, мы рассчитываем и понимаем, что наши вооруженные силы готовятся к этому и готовы к этому", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Владимир Зеленский заявил, что США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят "эскадрильи истребителей", куда войдут не только F-16, но и другие самолеты.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953139484.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика, сша, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы рф