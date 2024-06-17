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Поставки F-16 Украине создадут новый виток эскалации, заявил Пушилин - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 17.06.2024 (обновлено: 10:14 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/svo-1953332688.html
Поставки F-16 Украине создадут новый виток эскалации, заявил Пушилин
Поставки F-16 Украине создадут новый виток эскалации, заявил Пушилин - РИА Новости, 17.06.2024
Поставки F-16 Украине создадут новый виток эскалации, заявил Пушилин
Поставки истребителей F-16 Украине создадут новый виток эскалации конфликта, но ВС РФ готовы к этому и найдут, как разрешить ситуацию, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:00
2024-06-17T10:14
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
сша
денис пушилин
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Поставки истребителей F-16 Украине создадут новый виток эскалации конфликта, но ВС РФ готовы к этому и найдут, как разрешить ситуацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы рассматриваем возможные поставки F-16, как и поставки другого западного вооружения, которые, конечно же, привносили определенные сложности для наших подразделений, но не имели решающей роли, так будет и в этот раз. Я уверен, что все наши соответствующие подразделения найдут, как разрешать данную ситуацию. Конечно же, это новый виток эскалации. ...Но, тем не менее, мы рассчитываем и понимаем, что наши вооруженные силы готовятся к этому и готовы к этому", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Владимир Зеленский заявил, что США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят "эскадрильи истребителей", куда войдут не только F-16, но и другие самолеты.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953139484.html
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украина, донецкая народная республика, сша, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, США, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Поставки F-16 Украине создадут новый виток эскалации, заявил Пушилин

Пушилин: ВС России готова к новому витку эскалации конфликта на Украине

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa LottСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa Lott
Самолет F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Поставки истребителей F-16 Украине создадут новый виток эскалации конфликта, но ВС РФ готовы к этому и найдут, как разрешить ситуацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы рассматриваем возможные поставки F-16, как и поставки другого западного вооружения, которые, конечно же, привносили определенные сложности для наших подразделений, но не имели решающей роли, так будет и в этот раз. Я уверен, что все наши соответствующие подразделения найдут, как разрешать данную ситуацию. Конечно же, это новый виток эскалации. ...Но, тем не менее, мы рассчитываем и понимаем, что наши вооруженные силы готовятся к этому и готовы к этому", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Владимир Зеленский заявил, что США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят "эскадрильи истребителей", куда войдут не только F-16, но и другие самолеты.
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
В Киеве раскрыли судьбу F-16, предназначенных Украине
15 июня, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
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