https://ria.ru/20240617/svo-1953328326.html

ВСУ за сутки 34 раза обстреляли левобережье Днепра, сообщил источник

ВСУ за сутки 34 раза обстреляли левобережье Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2024

ВСУ за сутки 34 раза обстреляли левобережье Днепра, сообщил источник

Украинская армия за сутки нанесла 34 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:39

2024-06-17T09:39

2024-06-17T09:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 17 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 34 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы Киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 15 артиллерийских ударов. Еще 19 прилетов из ствольной артиллерии со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Удары ВСУ были нанесены по девяти населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Казачьи Лагеря, Великая Кардашинка, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Днепряны, Горностаевка, Нижний Рогачик.

https://ria.ru/20240617/pvo-1953313152.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины