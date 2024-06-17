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В Гагаузии призвали Санду отклонить закон о пересмотре судебной системы - РИА Новости, 17.06.2024
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11:51 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/sudy-1953374254.html
В Гагаузии призвали Санду отклонить закон о пересмотре судебной системы
В Гагаузии призвали Санду отклонить закон о пересмотре судебной системы - РИА Новости, 17.06.2024
В Гагаузии призвали Санду отклонить закон о пересмотре судебной системы
Парламент Гагаузской автономии принял заявление в адрес президента Молдавии Майи Санду с призывом отклонить и вернуть на доработку закон о пересмотре судебной... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:51
2024-06-17T11:51
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 17 июн – РИА Новости. Парламент Гагаузской автономии принял заявление в адрес президента Молдавии Майи Санду с призывом отклонить и вернуть на доработку закон о пересмотре судебной системы, которая предполагает возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии. Парламент Молдавии 30 мая принял в окончательном чтении законопроект, касающийся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. Депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз предлагал сохранить статус судов в Чадыр-Лунге и Вулканештах, а также Апелляционную палату в Комрате; все эти города входят в Гагаузскую автономию. Его инициатива не получила необходимой поддержки. "С целью предотвращения нарушения прав жителей автономии на доступ к правосудию, обращаемся к Вам (президенту Молдавии – ред.) с настоятельным призывом отклонить принятый парламентом закон (о пересмотре карты судов – ред.) и вернуть его на доработку для приведения в соответствие с конституцией Республики Молдова и законом об особом правовом статусе Гагаузии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте гагаузского парламента. В заявлении депутаты автономии выступают с просьбой защитить права и законные интересы жителей Гагаузии, которые могут быть, по их мнению, попраны в случае принятия закона. "Закон фактически носит антинародный характер и продвигает антиконституционную повестку демонтажа гагаузской автономии и ущемления прав гагаузского народа, лишая его права доступа к правосудию", - подчеркивается в заявлении. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240612/gagauziya-1952345626.html
https://ria.ru/20240305/moldaviya-1931334745.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул
В Гагаузии призвали Санду отклонить закон о пересмотре судебной системы

В Гагаузии призвали Санду отклонить закон о переподчинении судов автономии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июн – РИА Новости. Парламент Гагаузской автономии принял заявление в адрес президента Молдавии Майи Санду с призывом отклонить и вернуть на доработку закон о пересмотре судебной системы, которая предполагает возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии.
Парламент Молдавии 30 мая принял в окончательном чтении законопроект, касающийся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. Депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Федор Гагауз предлагал сохранить статус судов в Чадыр-Лунге и Вулканештах, а также Апелляционную палату в Комрате; все эти города входят в Гагаузскую автономию. Его инициатива не получила необходимой поддержки.
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"С целью предотвращения нарушения прав жителей автономии на доступ к правосудию, обращаемся к Вам (президенту Молдавии – ред.) с настоятельным призывом отклонить принятый парламентом закон (о пересмотре карты судов – ред.) и вернуть его на доработку для приведения в соответствие с конституцией Республики Молдова и законом об особом правовом статусе Гагаузии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте гагаузского парламента.
В заявлении депутаты автономии выступают с просьбой защитить права и законные интересы жителей Гагаузии, которые могут быть, по их мнению, попраны в случае принятия закона. "Закон фактически носит антинародный характер и продвигает антиконституционную повестку демонтажа гагаузской автономии и ущемления прав гагаузского народа, лишая его права доступа к правосудию", - подчеркивается в заявлении.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
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