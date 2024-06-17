https://ria.ru/20240617/sud-1953512417.html

Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте

Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте - РИА Новости, 18.06.2024

Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте

Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО Николая Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-17T19:14

2024-06-17T19:14

2024-06-18T03:17

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следственный комитет россии (ск рф)

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО Николая Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России."Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) Вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману", — говорится в релизе.Суд и следствие установили, что 23 февраля этого года самолет ВКС патрулировал воздушное пространство России. Украинский военный знал, что он не был предназначен для боевых действий, не имел оружия, а полет проходил исключительно над российской территорией. Тем не менее Дзяман приказал уничтожить самолет, погибли десять членов экипажа.Полковника заочно обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части третьей статьи 205 Уголовного кодекса ("Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку").Фигуранта объявили в федеральный розыск.

https://ria.ru/20240617/sud-1953414703.html

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