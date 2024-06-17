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Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте
Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте - РИА Новости, 18.06.2024
Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте
Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО Николая Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-17T19:14
2024-06-17T19:14
2024-06-18T03:17
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
главное военное следственное управление
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО Николая Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России."Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) Вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману", — говорится в релизе.Суд и следствие установили, что 23 февраля этого года самолет ВКС патрулировал воздушное пространство России. Украинский военный знал, что он не был предназначен для боевых действий, не имел оружия, а полет проходил исключительно над российской территорией. Тем не менее Дзяман приказал уничтожить самолет, погибли десять членов экипажа.Полковника заочно обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части третьей статьи 205 Уголовного кодекса ("Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку").Фигуранта объявили в федеральный розыск.
https://ria.ru/20240617/sud-1953414703.html
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Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте
Суд заочно арестовал полковника ВСУ Дзямана по делу о сбитом над РФ самолете