Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 17.06.2024 (обновлено: 03:17 18.06.2024)
https://ria.ru/20240617/sud-1953512417.html
Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте
Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте - РИА Новости, 18.06.2024
Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте
Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО Николая Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-17T19:14
2024-06-18T03:17
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
главное военное следственное управление
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО Николая Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России."Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) Вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману", — говорится в релизе.Суд и следствие установили, что 23 февраля этого года самолет ВКС патрулировал воздушное пространство России. Украинский военный знал, что он не был предназначен для боевых действий, не имел оружия, а полет проходил исключительно над российской территорией. Тем не менее Дзяман приказал уничтожить самолет, погибли десять членов экипажа.Полковника заочно обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части третьей статьи 205 Уголовного кодекса ("Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку").Фигуранта объявили в федеральный розыск.
https://ria.ru/20240617/sud-1953414703.html
https://ria.ru/20240612/arest-1952302416.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Главное военное следственное управление, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России
Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО по делу о теракте

Суд заочно арестовал полковника ВСУ Дзямана по делу о сбитом над РФ самолете

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Суд заочно арестовал украинского полковника ПВО Николая Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) Вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману", — говорится в релизе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Москве заочно арестовали еще пять иностранных наемников
Вчера, 14:09
Суд и следствие установили, что 23 февраля этого года самолет ВКС патрулировал воздушное пространство России. Украинский военный знал, что он не был предназначен для боевых действий, не имел оружия, а полет проходил исключительно над российской территорией. Тем не менее Дзяман приказал уничтожить самолет, погибли десять членов экипажа.
Полковника заочно обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части третьей статьи 205 Уголовного кодекса ("Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку").
Фигуранта объявили в федеральный розыск.
Басманный суд - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии
12 июня, 00:57
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Главное военное следственное управлениеВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала