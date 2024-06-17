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Столтенберг несколько раз ошибся, говоря об украинских военных - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/stoltenberg-1953529879.html
Столтенберг несколько раз ошибся, говоря об украинских военных
Столтенберг несколько раз ошибся, говоря об украинских военных - РИА Новости, 17.06.2024
Столтенберг несколько раз ошибся, говоря об украинских военных
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в США несколько раз оговорился, назвав украинские военно-воздушные силы и украинских пилотов... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:25
2024-06-17T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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йенс столтенберг
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в США несколько раз оговорился, назвав украинские военно-воздушные силы и украинских пилотов натовскими, однако оперативно поправлялся. "Мы помогаем украинским силам добиться большей совместимости с НАТО, соответствовать стандартам и доктрине НАТО, операционной деятельности НАТО. Мы делаем это как с помощью пакета всеобъемлющей помощи, так и через поставки техники НАТО. Поставки F-16 позволят сделать будущие военно-воздушные силы НАТО, прошу прощения, Украины совместимыми с НАТО", - заявил генсек, отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в альянсе. После этого он перечислил, снова поправляясь: "Самолеты НАТО, пилоты НАТО, подготовленные НАТО пилоты, процедуры НАТО для ВВС". "То же касается и современных систем ПВО. Поставки вооружения позволяют обеспечить совместимость и интеграцию в НАТО", - добавил генсек. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240617/zapad-1953442335.html
https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html
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в мире, украина, россия, сша, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Столтенберг несколько раз ошибся, говоря об украинских военных

Столтенберг несколько раз оговорился, назвав украинские ВВС и пилотов натовскими

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в США несколько раз оговорился, назвав украинские военно-воздушные силы и украинских пилотов натовскими, однако оперативно поправлялся.
"Мы помогаем украинским силам добиться большей совместимости с НАТО, соответствовать стандартам и доктрине НАТО, операционной деятельности НАТО. Мы делаем это как с помощью пакета всеобъемлющей помощи, так и через поставки техники НАТО. Поставки F-16 позволят сделать будущие военно-воздушные силы НАТО, прошу прощения, Украины совместимыми с НАТО", - заявил генсек, отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в альянсе.
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После этого он перечислил, снова поправляясь: "Самолеты НАТО, пилоты НАТО, подготовленные НАТО пилоты, процедуры НАТО для ВВС".
"То же касается и современных систем ПВО. Поставки вооружения позволяют обеспечить совместимость и интеграцию в НАТО", - добавил генсек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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