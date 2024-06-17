Столтенберг несколько раз ошибся, говоря об украинских военных
Столтенберг несколько раз оговорился, назвав украинские ВВС и пилотов натовскими
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в США несколько раз оговорился, назвав украинские военно-воздушные силы и украинских пилотов натовскими, однако оперативно поправлялся.
"Мы помогаем украинским силам добиться большей совместимости с НАТО, соответствовать стандартам и доктрине НАТО, операционной деятельности НАТО. Мы делаем это как с помощью пакета всеобъемлющей помощи, так и через поставки техники НАТО. Поставки F-16 позволят сделать будущие военно-воздушные силы НАТО, прошу прощения, Украины совместимыми с НАТО", - заявил генсек, отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в альянсе.
После этого он перечислил, снова поправляясь: "Самолеты НАТО, пилоты НАТО, подготовленные НАТО пилоты, процедуры НАТО для ВВС".
"То же касается и современных систем ПВО. Поставки вооружения позволяют обеспечить совместимость и интеграцию в НАТО", - добавил генсек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.