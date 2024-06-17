https://ria.ru/20240617/stoltenberg-1953529879.html

Столтенберг несколько раз ошибся, говоря об украинских военных

Столтенберг несколько раз ошибся, говоря об украинских военных - РИА Новости, 17.06.2024

Столтенберг несколько раз ошибся, говоря об украинских военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в США несколько раз оговорился, назвав украинские военно-воздушные силы и украинских пилотов... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:25

2024-06-17T21:25

2024-06-17T21:25

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в США несколько раз оговорился, назвав украинские военно-воздушные силы и украинских пилотов натовскими, однако оперативно поправлялся. "Мы помогаем украинским силам добиться большей совместимости с НАТО, соответствовать стандартам и доктрине НАТО, операционной деятельности НАТО. Мы делаем это как с помощью пакета всеобъемлющей помощи, так и через поставки техники НАТО. Поставки F-16 позволят сделать будущие военно-воздушные силы НАТО, прошу прощения, Украины совместимыми с НАТО", - заявил генсек, отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в альянсе. После этого он перечислил, снова поправляясь: "Самолеты НАТО, пилоты НАТО, подготовленные НАТО пилоты, процедуры НАТО для ВВС". "То же касается и современных систем ПВО. Поставки вооружения позволяют обеспечить совместимость и интеграцию в НАТО", - добавил генсек. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240617/zapad-1953442335.html

https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html

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в мире, украина, россия, сша, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, f-16