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Американский ветеран призвал Россию и США быть конкурентами, а не врагами

Американский ветеран призвал Россию и США быть конкурентами, а не врагами - РИА Новости, 17.06.2024

Американский ветеран призвал Россию и США быть конкурентами, а не врагами

США и Россия не должны воевать друг с другом, они могут быть конкурентами, но не врагами, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран Второй мировой... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:22

2024-06-17T19:22

2024-06-17T19:22

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Россия не должны воевать друг с другом, они могут быть конкурентами, но не врагами, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. Выступая во французской Нормандии 7 июня, президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что сражавшиеся против нацистской Германии солдаты Второй мировой войны "хотели бы, чтобы США выступили против России" в наши дни. Речь Байдена была приурочена к 80-летию со дня высадки войск союзников в Нормандии. Несмотря на то, что Советский Союз внес решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, Россия не получила от Франции приглашения принять участия в памятных мероприятиях. Кон, участвовавший в исторической встрече советских и американских войск на Эльбе в Германии в апреле 1945 года, выразил несогласие с этой точкой зрения. "Воевать с русскими? Ни за что! Мы должны предпринять усилия для того, чтобы вернуться в то состояние, когда наши страны были конкурентами, но не врагами", - сказал он. При этом Кон отметил, что российско-американские отношения могут нормализоваться только после окончания украинского конфликта. "В любом случае, мы должны ждать, и, может быть, через несколько лет наши политики окажутся достаточно умны, чтобы восстановить то, что было разрушено", - сказал американский ветеран. По его словам, есть много направлений, в которых США и Россия могли бы сотрудничать. В качестве примера Кон упомянул охрану окружающей среды. Кон был приглашен на празднование 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, но в последний момент вынужден был отклонить предложение. "Я посмотрел расписание и решил, что оно для меня слишком сложное, хотя, безусловно, благодарен за это приглашение", - отметил он. В июне 1944 года Кон еще находился в тренировочном лагере и не участвовал в высадке в Нормандии. Однако он побывал там несколько месяцев спустя и видел все последствия боевых действий. Во время высадки союзных войск в Нормандии 5 июня 1944 года погибли около 4,5 тысячи военнослужащих, включая свыше 2,5 тысячи американцев. Всего в операции "Оверлорд", символизировавшей открытие второго фронта против нацистской Германии, участвовало более 132 тысяч представителей союзных войск. При этом, к примеру, в Курской битве с июля по август 1943 года участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша