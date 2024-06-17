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Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом
Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом - РИА Новости, 17.06.2024
Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом
Ситуация на освобожденных территориях Харьковской области напряженная, ВСУ обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:07
2024-06-17T21:07
2024-06-17T21:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
виталий ганчев
харьков
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация на освобожденных территориях Харьковской области напряженная, ВСУ обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Ситуация на освобожденных территориях напряженная. Все неудачи украинских боевиков мирные жители в буквальном смысле ощущают на себе. Интенсивным обстрелам со стороны противника подвергаются населенные пункты Ольшана, Великий Выселок, Токаревка", - сказал Ганчев, отметив, что есть повреждения частных домов.
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вооруженные силы украины, виталий ганчев, харьков, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Харьков, Харьковская область, Безопасность
Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом
Ганчев: ситуация на освобожденных территориях под Харьковом напряженная