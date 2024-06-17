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Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953528473.html
Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом
Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом - РИА Новости, 17.06.2024
Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом
Ситуация на освобожденных территориях Харьковской области напряженная, ВСУ обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:07
2024-06-17T21:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
виталий ганчев
харьков
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация на освобожденных территориях Харьковской области напряженная, ВСУ обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Ситуация на освобожденных территориях напряженная. Все неудачи украинских боевиков мирные жители в буквальном смысле ощущают на себе. Интенсивным обстрелам со стороны противника подвергаются населенные пункты Ольшана, Великий Выселок, Токаревка", - сказал Ганчев, отметив, что есть повреждения частных домов.
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харьков
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вооруженные силы украины, виталий ганчев, харьков, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Харьков, Харьковская область, Безопасность
Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом

Ганчев: ситуация на освобожденных территориях под Харьковом напряженная

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация на освобожденных территориях Харьковской области напряженная, ВСУ обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Ситуация на освобожденных территориях напряженная. Все неудачи украинских боевиков мирные жители в буквальном смысле ощущают на себе. Интенсивным обстрелам со стороны противника подвергаются населенные пункты Ольшана, Великий Выселок, Токаревка", - сказал Ганчев, отметив, что есть повреждения частных домов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевХарьковХарьковская областьБезопасность
 
 
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