https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953528473.html

Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом

Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом - РИА Новости, 17.06.2024

Ганчев оценил ситуацию на освобожденных территориях под Харьковом

Ситуация на освобожденных территориях Харьковской области напряженная, ВСУ обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:07

2024-06-17T21:07

2024-06-17T21:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

виталий ганчев

харьков

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация на освобожденных территориях Харьковской области напряженная, ВСУ обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Ситуация на освобожденных территориях напряженная. Все неудачи украинских боевиков мирные жители в буквальном смысле ощущают на себе. Интенсивным обстрелам со стороны противника подвергаются населенные пункты Ольшана, Великий Выселок, Токаревка", - сказал Ганчев, отметив, что есть повреждения частных домов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

харьковская область

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вооруженные силы украины, виталий ганчев, харьков, харьковская область, безопасность