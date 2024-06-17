https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953526385.html

ВС заняли более выгодные позиции на Купянском направлении, заявил Ганчев

ВС заняли более выгодные позиции на Купянском направлении, заявил Ганчев - РИА Новости, 17.06.2024

ВС заняли более выгодные позиции на Купянском направлении, заявил Ганчев

На купянском направлении в Харьковской области военным ВС РФ удается занять более выгодные позиции, заявил РИА Новости глава российской администрации региона... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T20:55

2024-06-17T20:55

2024-06-17T21:01

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

виталий ганчев

харьковская область

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На купянском направлении в Харьковской области военным ВС РФ удается занять более выгодные позиции, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."На Купянском направлении нашим бойцам удается занять более выгодные позиции", - заявил Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2024

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безопасность, вооруженные силы рф, виталий ганчев, харьковская область