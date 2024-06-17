https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953526385.html
ВС заняли более выгодные позиции на Купянском направлении, заявил Ганчев
ВС заняли более выгодные позиции на Купянском направлении, заявил Ганчев - РИА Новости, 17.06.2024
ВС заняли более выгодные позиции на Купянском направлении, заявил Ганчев
На купянском направлении в Харьковской области военным ВС РФ удается занять более выгодные позиции, заявил РИА Новости глава российской администрации региона... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T20:55
2024-06-17T20:55
2024-06-17T21:01
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
виталий ганчев
харьковская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На купянском направлении в Харьковской области военным ВС РФ удается занять более выгодные позиции, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."На Купянском направлении нашим бойцам удается занять более выгодные позиции", - заявил Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы рф, виталий ганчев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев, Харьковская область
ВС заняли более выгодные позиции на Купянском направлении, заявил Ганчев
Ганчев: ВС заняли более выгодные позиции на Купянском направлении под Харьковом