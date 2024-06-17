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Группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 17.06.2024 (обновлено: 13:20 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953400411.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.06.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, а... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:18
2024-06-17T13:20
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки

МО: группировка "Днепр" уничтожила 50 боевиков ВСУ, орудие Д-20 и гаубицу Д-30

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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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