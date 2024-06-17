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Группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.06.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, а... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:18
2024-06-17T13:18
2024-06-17T13:20
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Группировка "Днепр" уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки
МО: группировка "Днепр" уничтожила 50 боевиков ВСУ, орудие Д-20 и гаубицу Д-30