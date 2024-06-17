https://ria.ru/20240617/sotrudniki-1953485885.html

Хоценко поблагодарил сотрудников омского фонда "Защитники Отечества"

Хоценко поблагодарил сотрудников омского фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 17.06.2024

Хоценко поблагодарил сотрудников омского фонда "Защитники Отечества"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, выступая на мероприятии "Год, изменивший жизнь", поблагодарил сотрудников омского филиала фонда "Защитники Отечества" РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:38

2024-06-17T17:38

2024-06-17T17:38

омская область

омская область

россия

виталий хоценко

сво

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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ОМСК, 17 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко, выступая на мероприятии "Год, изменивший жизнь", поблагодарил сотрудников омского филиала фонда "Защитники Отечества" за труд на благо региона и страны. В понедельник Хоценко принял участие в мероприятии, посвященном итогам работы омского филиала фонда "Защитники Отечества". Сотрудники организации подытожили результаты своей деятельности с момента открытия 1 июня 2023 года. Задачей фонда является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. В филиалах фонда защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. В мероприятии приняли участие губернатор Виталий Хоценко, председатель законодательного собрания региона Александр Артемов, представители общественности, участники специальной военной операции, их родные и близкие. "За этот год в филиал фонда обратилось почти 9 тысяч человек. Было принято почти 12 тысяч обращений, более 10 тысяч из них уже рассмотрены. Вы наладили сотрудничество с десятками общественных организаций и коммерческих структур, органами власти, муниципальными образованиями", - подчеркнул губернатор. По его оценке, сотрудники делали и делают всё, чтобы помочь землякам и приблизить победу. За весь период работы команда филиала организовала сотни мероприятий, направленных на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, а также сохранение исторической памяти. Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.

https://ria.ru/20240316/vstrecha-1933501459.html

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Алёна Пава

омская область, россия, виталий хоценко, сво, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"