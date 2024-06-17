https://ria.ru/20240617/sotrudnichestvo-1953477463.html
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама - РИА Новости, 17.06.2024
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама
Россия и Вьетнам активно сотрудничают в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и других сферах, заявил журналистам помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:17
2024-06-17T17:17
2024-06-17T17:17
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владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам активно сотрудничают в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и других сферах, заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в страну. "Мы активно сотрудничаем в области энергетики, машиностроения, медицины, сельского хозяйства. Проекты во Вьетнаме развивают "Газпром", "Зарубежнефть", "Новатек"... идет сотрудничество по линии "Росатома", функционирует совместный Вьетнамско-Российский банк", - сказал Ушаков. По его словам, также действует совместный научно-технический и технологический центр, в рамках которого российские и вьетнамские специалисты проводят совместные изыскания, в том числе в таких областях, как медицина и борьба с инфекционными заболеваниями.
https://ria.ru/20240617/ushakov-1953471845.html
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россия, вьетнам, юрий ушаков, владимир путин, газпром, зарубежнефть, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Вьетнам, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Газпром, Зарубежнефть, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама
Ушаков: Россия и Вьетнам активно сотрудничают в энергетике и медицине