https://ria.ru/20240617/sotrudnichestvo-1953477463.html

Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама

Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама - РИА Новости, 17.06.2024

Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама

Россия и Вьетнам активно сотрудничают в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и других сферах, заявил журналистам помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:17

2024-06-17T17:17

2024-06-17T17:17

россия

вьетнам

юрий ушаков

владимир путин

газпром

зарубежнефть

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам активно сотрудничают в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и других сферах, заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в страну. "Мы активно сотрудничаем в области энергетики, машиностроения, медицины, сельского хозяйства. Проекты во Вьетнаме развивают "Газпром", "Зарубежнефть", "Новатек"... идет сотрудничество по линии "Росатома", функционирует совместный Вьетнамско-Российский банк", - сказал Ушаков. По его словам, также действует совместный научно-технический и технологический центр, в рамках которого российские и вьетнамские специалисты проводят совместные изыскания, в том числе в таких областях, как медицина и борьба с инфекционными заболеваниями.

https://ria.ru/20240617/ushakov-1953471845.html

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вьетнам

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россия, вьетнам, юрий ушаков, владимир путин, газпром, зарубежнефть, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире