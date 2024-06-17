Володин обсудил с Сергеенко укрепление межпарламентского сотрудничества
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ Вячеслав Володин обсудил с председателем палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко укрепление межпарламентского сотрудничества в рамках Союзного государства.
"В понедельник, 17 июня, в Минске состоялась двусторонняя встреча председателя Государственной Думы, председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина и председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко", - сообщила пресс-служба Госдумы.
Отмечается, что Володин и Сергеенко обсудили предстоящее заседание шестьдесят шестой сессии Парламентского Собрания СБР, а также дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества в рамках Союзного государства.
В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. -0-
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