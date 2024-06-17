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Володин обсудил с Сергеенко укрепление межпарламентского сотрудничества

Володин обсудил с Сергеенко укрепление межпарламентского сотрудничества - РИА Новости, 17.06.2024

Володин обсудил с Сергеенко укрепление межпарламентского сотрудничества

Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ Вячеслав Володин обсудил с председателем палаты представителей Национального собрания РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:32

2024-06-17T12:32

2024-06-17T12:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

минск

россия

вячеслав володин

госдума рф

союзное государство

белоруссия

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МИНСК, 17 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ Вячеслав Володин обсудил с председателем палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко укрепление межпарламентского сотрудничества в рамках Союзного государства. "В понедельник, 17 июня, в Минске состоялась двусторонняя встреча председателя Государственной Думы, председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина и председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко", - сообщила пресс-служба Госдумы. Отмечается, что Володин и Сергеенко обсудили предстоящее заседание шестьдесят шестой сессии Парламентского Собрания СБР, а также дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества в рамках Союзного государства. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. -0-

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минск

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

минск, россия, вячеслав володин, госдума рф, союзное государство, белоруссия