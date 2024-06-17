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США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налога - РИА Новости, 17.06.2024
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23:29 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/soglashenie-1953540860.html
США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налога
США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налога - РИА Новости, 17.06.2024
США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налога
Американский минфин сообщил, что США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:29
2024-06-17T23:29
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американский минфин сообщил, что США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года. "Министерство финансов США сегодня объявило, что Соединенные Штаты направили официальное уведомление Российской Федерации для подтверждения приостановки действия пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции между США и РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, а также действие сопровождающего ее протокола", - сообщили в ведомстве. В минфине отметили, что приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года и будет продолжаться, пока в Вашингтоне и Москве не примут иного решения. "Данное действие является ответом на уведомление Российской Федерации от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции и протокола", - добавили в министерстве финансов США.
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сша, россия, вашингтон (штат), в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), В мире
США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налога

Минфин США уведомил РФ о приостановке соглашения об избежании двойного налога

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американский минфин сообщил, что США уведомили Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года.
"Министерство финансов США сегодня объявило, что Соединенные Штаты направили официальное уведомление Российской Федерации для подтверждения приостановки действия пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции между США и РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, а также действие сопровождающего ее протокола", - сообщили в ведомстве.
В минфине отметили, что приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года и будет продолжаться, пока в Вашингтоне и Москве не примут иного решения.
"Данное действие является ответом на уведомление Российской Федерации от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции и протокола", - добавили в министерстве финансов США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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