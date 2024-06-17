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Сухопутные роботы ВСУ уязвимы перед российскими средствами РЭБ, пишут СМИ
Сухопутные роботы ВСУ уязвимы перед российскими средствами РЭБ, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024
Сухопутные роботы ВСУ уязвимы перед российскими средствами РЭБ, пишут СМИ
Использование ВСУ сухопутных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) ограниченно, они уязвимы перед российскими средствами РЭБ, сообщает... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:10
2024-06-17T21:10
2024-06-17T21:10
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Использование ВСУ сухопутных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) ограниченно, они уязвимы перед российскими средствами РЭБ, сообщает издание Defense News со ссылкой на бывшего советника минобороны Украины Сергея Кузана. Кузан указал на две проблемы использования сухопутных роботов в военных операциях. Во-первых, их недостаточно, во-вторых, они уязвимы перед действиями сил РФ. "БНТС являются такой же мишенью для вражеских дронов, как и бронетехника с экипажем... роботы также крайне уязвимы к воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении издания. По словам Кузана, они, как правило, используются для разминирования и транспортировки грузов. В качестве примера бывший советник МО также привел в пример робота Ratel S в качестве системы, которая может применяться как наземный боеприпас.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
Сухопутные роботы ВСУ уязвимы перед российскими средствами РЭБ, пишут СМИ
Defense News: сухопутные роботы ВСУ уязвимы перед российскими средствами РЭБ