https://ria.ru/20240617/smi-1953528658.html

Сухопутные роботы ВСУ уязвимы перед российскими средствами РЭБ, пишут СМИ

Сухопутные роботы ВСУ уязвимы перед российскими средствами РЭБ, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2024

Сухопутные роботы ВСУ уязвимы перед российскими средствами РЭБ, пишут СМИ

Использование ВСУ сухопутных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) ограниченно, они уязвимы перед российскими средствами РЭБ, сообщает... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:10

2024-06-17T21:10

2024-06-17T21:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Использование ВСУ сухопутных роботов (беспилотных наземных транспортных средств – БНТС) ограниченно, они уязвимы перед российскими средствами РЭБ, сообщает издание Defense News со ссылкой на бывшего советника минобороны Украины Сергея Кузана. Кузан указал на две проблемы использования сухопутных роботов в военных операциях. Во-первых, их недостаточно, во-вторых, они уязвимы перед действиями сил РФ. "БНТС являются такой же мишенью для вражеских дронов, как и бронетехника с экипажем... роботы также крайне уязвимы к воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении издания. По словам Кузана, они, как правило, используются для разминирования и транспортировки грузов. В качестве примера бывший советник МО также привел в пример робота Ratel S в качестве системы, которая может применяться как наземный боеприпас.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны украины