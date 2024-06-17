https://ria.ru/20240617/skoraya-1953511378.html
В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье
В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье - РИА Новости, 17.06.2024
В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье
Медики приграничного Глушковского района Курской области получили бронированные автомобили для выездов в обстреливаемые районы, сообщил врио губернатора Алексей РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:09
2024-06-17T19:09
2024-06-17T19:09
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
курская область
глушковский район
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Медики приграничного Глушковского района Курской области получили бронированные автомобили для выездов в обстреливаемые районы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Ежедневно приграничные населенные пункты Курской области подвергаются террористическим ударам со стороны Украины. Опасности подвергаются как местные жители, так и сотрудники экстренных служб, в том числе и медики. В этой связи я поручил передать бригадам скорой помощи бронированные автомобили для выездов на приграничные территории. Первыми такую машину получили медики Глушковского района", — сообщил Смирнов. Глава региона добавил, что работники скорой помощи, которые выезжают в обстреливаемое приграничье, обеспечены бронежилетами и шлемами. А бронированные автомобили обеспечат "дополнительную степень защиты как медицинских специалистов, так и пациентов". "Ведём работу, чтобы оснастить бронированными автомобилями "скорой помощи" все приграничные районы. Важно обеспечить максимальную безопасность курян", — добавил Смирнов.
https://ria.ru/20240608/volnorez-1951572904.html
курская область
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, здоровье - общество, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Курская область, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье
Врио губернатора: врачам в Глушковском районе Курской области выдали бронемашины
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Медики приграничного Глушковского района Курской области получили бронированные автомобили для выездов в обстреливаемые районы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Ежедневно приграничные населенные пункты Курской области подвергаются террористическим ударам со стороны Украины
. Опасности подвергаются как местные жители, так и сотрудники экстренных служб, в том числе и медики. В этой связи я поручил передать бригадам скорой помощи бронированные автомобили для выездов на приграничные территории. Первыми такую машину получили медики Глушковского района", — сообщил Смирнов.
Глава региона добавил, что работники скорой помощи, которые выезжают в обстреливаемое приграничье, обеспечены бронежилетами и шлемами. А бронированные автомобили обеспечат "дополнительную степень защиты как медицинских специалистов, так и пациентов".
"Ведём работу, чтобы оснастить бронированными автомобилями "скорой помощи" все приграничные районы. Важно обеспечить максимальную безопасность курян", — добавил Смирнов.