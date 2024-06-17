https://ria.ru/20240617/skoraya-1953511378.html

В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье

В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье - РИА Новости, 17.06.2024

В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье

Медики приграничного Глушковского района Курской области получили бронированные автомобили для выездов в обстреливаемые районы, сообщил врио губернатора Алексей РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:09

2024-06-17T19:09

2024-06-17T19:09

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

курская область

глушковский район

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Медики приграничного Глушковского района Курской области получили бронированные автомобили для выездов в обстреливаемые районы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Ежедневно приграничные населенные пункты Курской области подвергаются террористическим ударам со стороны Украины. Опасности подвергаются как местные жители, так и сотрудники экстренных служб, в том числе и медики. В этой связи я поручил передать бригадам скорой помощи бронированные автомобили для выездов на приграничные территории. Первыми такую машину получили медики Глушковского района", — сообщил Смирнов. Глава региона добавил, что работники скорой помощи, которые выезжают в обстреливаемое приграничье, обеспечены бронежилетами и шлемами. А бронированные автомобили обеспечат "дополнительную степень защиты как медицинских специалистов, так и пациентов". "Ведём работу, чтобы оснастить бронированными автомобилями "скорой помощи" все приграничные районы. Важно обеспечить максимальную безопасность курян", — добавил Смирнов.

https://ria.ru/20240608/volnorez-1951572904.html

курская область

глушковский район

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Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик)