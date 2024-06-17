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В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:09 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/skoraya-1953511378.html
В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье
В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье - РИА Новости, 17.06.2024
В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье
Медики приграничного Глушковского района Курской области получили бронированные автомобили для выездов в обстреливаемые районы, сообщил врио губернатора Алексей РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:09
2024-06-17T19:09
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
курская область
глушковский район
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Медики приграничного Глушковского района Курской области получили бронированные автомобили для выездов в обстреливаемые районы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Ежедневно приграничные населенные пункты Курской области подвергаются террористическим ударам со стороны Украины. Опасности подвергаются как местные жители, так и сотрудники экстренных служб, в том числе и медики. В этой связи я поручил передать бригадам скорой помощи бронированные автомобили для выездов на приграничные территории. Первыми такую машину получили медики Глушковского района", — сообщил Смирнов. Глава региона добавил, что работники скорой помощи, которые выезжают в обстреливаемое приграничье, обеспечены бронежилетами и шлемами. А бронированные автомобили обеспечат "дополнительную степень защиты как медицинских специалистов, так и пациентов". "Ведём работу, чтобы оснастить бронированными автомобилями "скорой помощи" все приграничные районы. Важно обеспечить максимальную безопасность курян", — добавил Смирнов.
https://ria.ru/20240608/volnorez-1951572904.html
курская область
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безопасность, здоровье - общество, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Курская область, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области врачам выдали бронеавтомобили для выездов в приграничье

Врио губернатора: врачам в Глушковском районе Курской области выдали бронемашины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Медики приграничного Глушковского района Курской области получили бронированные автомобили для выездов в обстреливаемые районы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Ежедневно приграничные населенные пункты Курской области подвергаются террористическим ударам со стороны Украины. Опасности подвергаются как местные жители, так и сотрудники экстренных служб, в том числе и медики. В этой связи я поручил передать бригадам скорой помощи бронированные автомобили для выездов на приграничные территории. Первыми такую машину получили медики Глушковского района", — сообщил Смирнов.
Глава региона добавил, что работники скорой помощи, которые выезжают в обстреливаемое приграничье, обеспечены бронежилетами и шлемами. А бронированные автомобили обеспечат "дополнительную степень защиты как медицинских специалистов, так и пациентов".
"Ведём работу, чтобы оснастить бронированными автомобилями "скорой помощи" все приграничные районы. Важно обеспечить максимальную безопасность курян", — добавил Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоКурская областьГлушковский районАлексей Смирнов (политик)
 
 
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