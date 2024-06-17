https://ria.ru/20240617/sistema-1953503959.html

Комитет ГД по экономполитике поддержал совершенствование налоговой системы

Комитет ГД по экономполитике поддержал совершенствование налоговой системы - РИА Новости, 17.06.2024

Комитет ГД по экономполитике поддержал совершенствование налоговой системы

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:37

2024-06-17T18:37

2024-06-17T18:37

экономика

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования российской налоговой системы. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. В том числе предлагаемые изменения вводят пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. При этом вдвое повышаются налоговые вычеты на второго и последующих детей и вводится вычет для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию. Ставка налога на прибыль организаций повышается до 25% с 20%. При этом сохраняется "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства, а на федеральном уровне вводится инвествычет. А для плательщиков, готовых отказаться от дробления бизнеса с 2025 года, предусмотрена амнистия: неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут. Кроме того, порог упрощенной системы налогообложения увеличивается по доходам до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов рублей, с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. Единый же тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%. Также повышается НДПИ при добыче отдельных видов полезных ископаемых и вносятся другие изменения. В целях создания предсказуемых и долгосрочных условий для инвестирования комитет по экономполитике полагает целесообразным при подготовке законопроекта ко второму чтению предусмотреть в тексте законопроекта порядок и условия уменьшения суммы налога на прибыль при предоставлении федерального инвествычета. Положениями законопроекта предусматривается и увеличение повышающего коэффициента по расходам на НИОКР и по расходам, формирующим первоначальную стоимость основных средств, относящихся к российскому высокотехнологичному оборудованию, с 1,5 до 2 при расчете налога на прибыль организаций. Комитет предлагает ко второму чтению рассмотреть вопрос о распространении этих положений на технологические компании, в том числе малые.

https://ria.ru/20240602/siluanov-1950014096.html

https://radiosputnik.ru/20240602/ndfl-1949995314.html

https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951509890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, госдума рф