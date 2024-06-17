https://ria.ru/20240617/sistema-1953503959.html
Комитет ГД по экономполитике поддержал совершенствование налоговой системы
Комитет ГД по экономполитике поддержал совершенствование налоговой системы - РИА Новости, 17.06.2024
Комитет ГД по экономполитике поддержал совершенствование налоговой системы
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:37
2024-06-17T18:37
2024-06-17T18:37
экономика
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования российской налоговой системы. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. В том числе предлагаемые изменения вводят пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. При этом вдвое повышаются налоговые вычеты на второго и последующих детей и вводится вычет для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию. Ставка налога на прибыль организаций повышается до 25% с 20%. При этом сохраняется "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства, а на федеральном уровне вводится инвествычет. А для плательщиков, готовых отказаться от дробления бизнеса с 2025 года, предусмотрена амнистия: неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут. Кроме того, порог упрощенной системы налогообложения увеличивается по доходам до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов рублей, с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. Единый же тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%. Также повышается НДПИ при добыче отдельных видов полезных ископаемых и вносятся другие изменения. В целях создания предсказуемых и долгосрочных условий для инвестирования комитет по экономполитике полагает целесообразным при подготовке законопроекта ко второму чтению предусмотреть в тексте законопроекта порядок и условия уменьшения суммы налога на прибыль при предоставлении федерального инвествычета. Положениями законопроекта предусматривается и увеличение повышающего коэффициента по расходам на НИОКР и по расходам, формирующим первоначальную стоимость основных средств, относящихся к российскому высокотехнологичному оборудованию, с 1,5 до 2 при расчете налога на прибыль организаций. Комитет предлагает ко второму чтению рассмотреть вопрос о распространении этих положений на технологические компании, в том числе малые.
https://ria.ru/20240602/siluanov-1950014096.html
https://radiosputnik.ru/20240602/ndfl-1949995314.html
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951509890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Комитет ГД по экономполитике поддержал совершенствование налоговой системы
Комитет ГД по экономполитике поддержал совершенствование налоговой системы РФ
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования российской налоговой системы.
Документ внесен правительством РФ
в рамках бюджетного пакета. В том числе предлагаемые изменения вводят пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. При этом вдвое повышаются налоговые вычеты на второго и последующих детей и вводится вычет для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию.
Ставка налога на прибыль организаций повышается до 25% с 20%. При этом сохраняется "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства, а на федеральном уровне вводится инвествычет. А для плательщиков, готовых отказаться от дробления бизнеса с 2025 года, предусмотрена амнистия: неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут.
Кроме того, порог упрощенной системы налогообложения увеличивается по доходам до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов рублей, с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. Единый же тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%. Также повышается НДПИ при добыче отдельных видов полезных ископаемых и вносятся другие изменения.
В целях создания предсказуемых и долгосрочных условий для инвестирования комитет по экономполитике полагает целесообразным при подготовке законопроекта ко второму чтению предусмотреть в тексте законопроекта порядок и условия уменьшения суммы налога на прибыль при предоставлении федерального инвествычета.
Положениями законопроекта предусматривается и увеличение повышающего коэффициента по расходам на НИОКР и по расходам, формирующим первоначальную стоимость основных средств, относящихся к российскому высокотехнологичному оборудованию, с 1,5 до 2 при расчете налога на прибыль организаций. Комитет предлагает ко второму чтению рассмотреть вопрос о распространении этих положений на технологические компании, в том числе малые.