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В Сирии заявили, что поддерживают спецоперацию на Украине - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/siriya-1953407592.html
В Сирии заявили, что поддерживают спецоперацию на Украине
В Сирии заявили, что поддерживают спецоперацию на Украине - РИА Новости, 17.06.2024
В Сирии заявили, что поддерживают спецоперацию на Украине
Сирийская правящая партия "Баас" , поддержавшая спецоперацию на Украине, находится на правильной стороне истории, заявил представитель партии в РФ Бассам... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:45
2024-06-17T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Сирийская правящая партия "Баас" , поддержавшая спецоперацию на Украине, находится на правильной стороне истории, заявил представитель партии в РФ Бассам Альшалаби. "Арабская социалистическая партия "Баас" подтверждает, что стоит на правильной стороне истории, встав рядом с Российской Федерацией и ее специальной военной операцией на Украине против неонацизма", - сказал Альшалаби на пленарном заседании форума "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка". Он также подчеркнул, что сотрудничество России и Сирии во время президентства Владимира Путина поднялось до стратегического уровня во всех областях, в особенности в области борьбы с международным терроризмом, где "смешалась кровь российских и сирийских солдат". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, россия, украина, сирия, владимир путин, брикс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сирия, Владимир Путин, БРИКС, ООН
В Сирии заявили, что поддерживают спецоперацию на Украине

Альшалаби: партия "Баас", поддержавшая СВО, стоит на верной стороне истории

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Сирийская правящая партия "Баас" , поддержавшая спецоперацию на Украине, находится на правильной стороне истории, заявил представитель партии в РФ Бассам Альшалаби.
"Арабская социалистическая партия "Баас" подтверждает, что стоит на правильной стороне истории, встав рядом с Российской Федерацией и ее специальной военной операцией на Украине против неонацизма", - сказал Альшалаби на пленарном заседании форума "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
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Он также подчеркнул, что сотрудничество России и Сирии во время президентства Владимира Путина поднялось до стратегического уровня во всех областях, в особенности в области борьбы с международным терроризмом, где "смешалась кровь российских и сирийских солдат".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСирияВладимир ПутинБРИКСООН
 
 
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