https://ria.ru/20240617/shveytsariya-1953460377.html

Швейцария не связывалась с посольством России после форума по Украине

Швейцария не связывалась с посольством России после форума по Украине - РИА Новости, 17.06.2024

Швейцария не связывалась с посольством России после форума по Украине

Швейцарские власти пока не связывались с российским посольством в Берне после конференции по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:34

2024-06-17T16:34

2024-06-17T16:43

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ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости. Швейцарские власти пока не связывались с российским посольством в Берне после конференции по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Швейцарии Владимир Хохлов.Накануне глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке."К настоящему моменту власти Швейцарии с посольством России в Берне по данному вопросу не связывались", - сказал он.Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240617/sammit-1953381745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, россия, украина, владимир хохлов