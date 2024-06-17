Рейтинг@Mail.ru
Швейцария не связывалась с посольством России после форума по Украине - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 17.06.2024 (обновлено: 16:43 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/shveytsariya-1953460377.html
Швейцария не связывалась с посольством России после форума по Украине
Швейцария не связывалась с посольством России после форума по Украине - РИА Новости, 17.06.2024
Швейцария не связывалась с посольством России после форума по Украине
Швейцарские власти пока не связывались с российским посольством в Берне после конференции по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:34
2024-06-17T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
россия
украина
владимир хохлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_c7b03b4e7f6f9ee0e360cdc7541c4ca4.jpg
ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости. Швейцарские власти пока не связывались с российским посольством в Берне после конференции по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Швейцарии Владимир Хохлов.Накануне глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке."К настоящему моменту власти Швейцарии с посольством России в Берне по данному вопросу не связывались", - сказал он.Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240617/sammit-1953381745.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_197:0:1824:1220_1920x0_80_0_0_405e7a930c2c443c1bf8d8496387c49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, россия, украина, владимир хохлов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Россия, Украина, Владимир Хохлов
Швейцария не связывалась с посольством России после форума по Украине

Посольство России: Швейцария не выходила на связь после форума по Украине

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости. Швейцарские власти пока не связывались с российским посольством в Берне после конференции по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Швейцарии Владимир Хохлов.
Накануне глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
"К настоящему моменту власти Швейцарии с посольством России в Берне по данному вопросу не связывались", - сказал он.
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Пленарное заседание мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Песков прокомментировал позицию Венгрии, Сербии и Турции на саммите
Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияРоссияУкраинаВладимир Хохлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала