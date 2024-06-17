Швейцария не связывалась с посольством России после форума по Украине
Посольство России: Швейцария не выходила на связь после форума по Украине
© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости. Швейцарские власти пока не связывались с российским посольством в Берне после конференции по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Швейцарии Владимир Хохлов.
Накануне глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария продолжит контакты с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке.
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"К настоящему моменту власти Швейцарии с посольством России в Берне по данному вопросу не связывались", - сказал он.
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.