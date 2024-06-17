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Российский дипломат назвал коммюнике форума в Швейцарии неряшливым - РИА Новости, 17.06.2024
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13:59 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/shveytsariya-1953411578.html
Российский дипломат назвал коммюнике форума в Швейцарии неряшливым
Российский дипломат назвал коммюнике форума в Швейцарии неряшливым - РИА Новости, 17.06.2024
Российский дипломат назвал коммюнике форума в Швейцарии неряшливым
Совместное коммюнике после "мирного саммита" в Швейцарии было составлено наспех и неряшливо, заявил постоянный представитель России при Международных... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:59
2024-06-17T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
михаил ульянов (дипломат)
украина
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Совместное коммюнике после "мирного саммита" в Швейцарии было составлено наспех и неряшливо, заявил постоянный представитель России при Международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. "Совместное коммюнике после "мирного саммита" в Бюргенштоке было составлено наспех и неряшливо, судя по некоторым неточным формулировкам. Например, в "список стран, поддерживающих Совместное коммюнике", включены такие "страны", как Совет Европы и другие организации", - написал Ульянов в своем официальном канале в Telegram. Итоговое коммюнике на конференции в Швейцарии не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240617/sammit-1953381745.html
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953327061.html
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в мире, россия, швейцария, михаил ульянов (дипломат), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Михаил Ульянов (дипломат), Украина
Российский дипломат назвал коммюнике форума в Швейцарии неряшливым

Постпред Ульянов: коммюнике форума в Швейцарии составили наспех и неряшливо

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Совместное коммюнике после "мирного саммита" в Швейцарии было составлено наспех и неряшливо, заявил постоянный представитель России при Международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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"Совместное коммюнике после "мирного саммита" в Бюргенштоке было составлено наспех и неряшливо, судя по некоторым неточным формулировкам. Например, в "список стран, поддерживающих Совместное коммюнике", включены такие "страны", как Совет Европы и другие организации", - написал Ульянов в своем официальном канале в Telegram.
Итоговое коммюнике на конференции в Швейцарии не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
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Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пленарного заседания мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Вчера, 09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияМихаил Ульянов (дипломат)Украина
 
 
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