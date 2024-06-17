https://ria.ru/20240617/shveytsariya-1953411578.html

Российский дипломат назвал коммюнике форума в Швейцарии неряшливым

Российский дипломат назвал коммюнике форума в Швейцарии неряшливым - РИА Новости, 17.06.2024

Российский дипломат назвал коммюнике форума в Швейцарии неряшливым

Совместное коммюнике после "мирного саммита" в Швейцарии было составлено наспех и неряшливо, заявил постоянный представитель России при Международных... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:59

2024-06-17T13:59

2024-06-17T13:59

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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Совместное коммюнике после "мирного саммита" в Швейцарии было составлено наспех и неряшливо, заявил постоянный представитель России при Международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. "Совместное коммюнике после "мирного саммита" в Бюргенштоке было составлено наспех и неряшливо, судя по некоторым неточным формулировкам. Например, в "список стран, поддерживающих Совместное коммюнике", включены такие "страны", как Совет Европы и другие организации", - написал Ульянов в своем официальном канале в Telegram. Итоговое коммюнике на конференции в Швейцарии не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240617/sammit-1953381745.html

https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953327061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, швейцария, михаил ульянов (дипломат), украина