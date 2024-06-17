Малые страны вынудили участвовать в форуме по Украине, заявили в Сербии
Сербский юрист: Запад надавил на малые страны для их участия в форуме по Украине
© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Коллективный Запад надавил на малые государства, чтобы те участвовали в конференции по Украине в Швейцарии, но даже так поддержка падает, выводы форума поддержали менее половины государств-членов ООН, заявил РИА Новости известный сербский юрист-международник, адвокат Горан Петрониевич.
Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии из 91 участника встречи поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. Турция, Венгрия и Сербия подписали документ, Белград представлял глава МИД Марко Джурич, правительство ничего не сообщало о его участии.
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"Вся эта история вокруг так называемой мирной конференции – ярмарка лицемерия. Попытка скрыть, то, что происходит между Израилем и Палестиной. Те, кто разжег войну на Украине, переносят ответственность на другие страны, в основном малые, которые не могут сопротивляться. Все, кто подписал эту декларацию, теперь могут также считаться ответственными за то, что происходит на Украине – в этом суть проблемы", - заявил специалист по международному праву в разговоре с агентством.
По словам Петрониевича, только сами власти Сербии, которые никак не афишировали и не комментировали свое участие, могу объяснить, как оказались на мероприятии в Швейцарии.
"Вероятно, наши власти знают что-то, чего я не знаю. Итоговая декларация направлена против России, потому что односторонне говорит о защите украинских интересов, хотя и не обязывает в правовом смысле, не ведет ни к каким последствиям, но они есть с моральной точки зрения… Малые страны вынуждены были участвовать, потому что их принуждают, разными способами давят, шантажируют от выделения от кредитов и финпомощи до угроз", - отметил юрист-международник.
Он обратил внимание на то, что организаторы форума в Бюргенштоке пригласили 160 стран-членов ООН, 33 – не пригласили. Из 160 приглашенных государств на форум прибыли менее 100, что говорит о падении их политической мощи на мировой арене, поэтому "мероприятие можно рассматривать как попытку укрепления коалиции против того, кто отсутствует".
"Есть ощущение, что они снова "выстрелили себе в ногу", как и на Генеральной ассамблее ООН при голосовании по резолюции "о геноциде в Сребренице". Число поддержавших в обоих случаях – около 80 стран, столько их на стороне неолиберального глобализма. Остальные 113 государств – против. Еще один очень серьезный автогол Запада", - подчеркнул Петрониевич.
По его словам Запад спровоцировал войну, подтолкнул Киев, вмешался и продолжает вмешиваться в ход конфликта, подогревает его, не дает возможности найти мирное решение и устроил конференцию, в которой не участвует одна из сторон - Россия. При этом форум проведен на платформе другой стороны, "что не имеет никакого смысла с точки зрения международного права".
"Здесь они - Запад - ссылаются на международное право. А сами, формулируя тезисы о защите международного права, нарушают его последние 40 лет. Не осталось места на Земле, где бы они его не нарушили. Это, как если бы кошка организовала конференцию по защите мышей", - подытожил собеседник агентства.
Принятый в Швейцарии коммюнике призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.