https://ria.ru/20240617/shpionazh-1953439251.html

В Луганске будут судить украинского шпиона

В Луганске будут судить украинского шпиона - РИА Новости, 17.06.2024

В Луганске будут судить украинского шпиона

Житель ЛНР, передававший украинским спецслужбам данные о перемещении и дислокации российских военнослужащих, маршрутах движения колонн военной техники в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:42

2024-06-17T15:42

2024-06-17T15:42

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

украина

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ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Житель ЛНР, передававший украинским спецслужбам данные о перемещении и дислокации российских военнослужащих, маршрутах движения колонн военной техники в регионе, предстанет перед судом в Луганске, сообщила журналистам старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Елена Усачева. "Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего Александра Соколова. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - сказала Усачева. По версии следствия, с октября 2022 по февраль 2023 года Соколов, имеющий гражданство Украины, добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих, маршрутах движения колонн военной техники в регионе и передавал их украинским спецслужбам. В прокуратуре ЛНР подчеркнули, что в результате его действий вооруженные силы Украины могли спланировать и нанести огневое поражение по подразделениям ВС РФ, принимающим участие в специальной военной операции. Также в марте 2023 года Соколов призывал в интернете к убийству сотрудников правоохранительных органов и судов. "Уголовное дело, возбужденное следственным отделом УФСБ России по ЛНР, направлено в Верховный суд Луганской Народной Республики для рассмотрения по существу", - добавила Усачева.

https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948659224.html

https://ria.ru/20240506/shpion-1944101499.html

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, луганская народная республика, безопасность, украина