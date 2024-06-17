В Луганске будут судить украинского шпиона
Жителя ЛНР будут судить за передачу Украине сведений о российских военных
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Житель ЛНР, передававший украинским спецслужбам данные о перемещении и дислокации российских военнослужащих, маршрутах движения колонн военной техники в регионе, предстанет перед судом в Луганске, сообщила журналистам старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.
"Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего Александра Соколова. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - сказала Усачева.
По версии следствия, с октября 2022 по февраль 2023 года Соколов, имеющий гражданство Украины, добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих, маршрутах движения колонн военной техники в регионе и передавал их украинским спецслужбам. В прокуратуре ЛНР подчеркнули, что в результате его действий вооруженные силы Украины могли спланировать и нанести огневое поражение по подразделениям ВС РФ, принимающим участие в специальной военной операции.
Также в марте 2023 года Соколов призывал в интернете к убийству сотрудников правоохранительных органов и судов.
"Уголовное дело, возбужденное следственным отделом УФСБ России по ЛНР, направлено в Верховный суд Луганской Народной Республики для рассмотрения по существу", - добавила Усачева.