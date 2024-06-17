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В Луганске будут судить украинского шпиона - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/shpionazh-1953439251.html
В Луганске будут судить украинского шпиона
В Луганске будут судить украинского шпиона - РИА Новости, 17.06.2024
В Луганске будут судить украинского шпиона
Житель ЛНР, передававший украинским спецслужбам данные о перемещении и дислокации российских военнослужащих, маршрутах движения колонн военной техники в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:42
2024-06-17T15:42
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
украина
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ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Житель ЛНР, передававший украинским спецслужбам данные о перемещении и дислокации российских военнослужащих, маршрутах движения колонн военной техники в регионе, предстанет перед судом в Луганске, сообщила журналистам старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Елена Усачева. "Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего Александра Соколова. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - сказала Усачева. По версии следствия, с октября 2022 по февраль 2023 года Соколов, имеющий гражданство Украины, добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих, маршрутах движения колонн военной техники в регионе и передавал их украинским спецслужбам. В прокуратуре ЛНР подчеркнули, что в результате его действий вооруженные силы Украины могли спланировать и нанести огневое поражение по подразделениям ВС РФ, принимающим участие в специальной военной операции. Также в марте 2023 года Соколов призывал в интернете к убийству сотрудников правоохранительных органов и судов. "Уголовное дело, возбужденное следственным отделом УФСБ России по ЛНР, направлено в Верховный суд Луганской Народной Республики для рассмотрения по существу", - добавила Усачева.
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948659224.html
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Украина
В Луганске будут судить украинского шпиона

Жителя ЛНР будут судить за передачу Украине сведений о российских военных

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Житель ЛНР, передававший украинским спецслужбам данные о перемещении и дислокации российских военнослужащих, маршрутах движения колонн военной техники в регионе, предстанет перед судом в Луганске, сообщила журналистам старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.
"Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего Александра Соколова. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - сказала Усачева.
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По версии следствия, с октября 2022 по февраль 2023 года Соколов, имеющий гражданство Украины, добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих, маршрутах движения колонн военной техники в регионе и передавал их украинским спецслужбам. В прокуратуре ЛНР подчеркнули, что в результате его действий вооруженные силы Украины могли спланировать и нанести огневое поражение по подразделениям ВС РФ, принимающим участие в специальной военной операции.
Также в марте 2023 года Соколов призывал в интернете к убийству сотрудников правоохранительных органов и судов.
"Уголовное дело, возбужденное следственным отделом УФСБ России по ЛНР, направлено в Верховный суд Луганской Народной Республики для рассмотрения по существу", - добавила Усачева.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьУкраина
 
 
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