https://ria.ru/20240617/shkola-1953507730.html

Федорищев провел совещание по строительству в Самарской области новых школ

Федорищев провел совещание по строительству в Самарской области новых школ - РИА Новости, 17.06.2024

Федорищев провел совещание по строительству в Самарской области новых школ

В понедельник врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу строительства в регионе в рамках концессионных соглашений... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:52

2024-06-17T18:52

2024-06-17T18:52

самарская область

вячеслав федорищев

самара

россия

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В понедельник врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу строительства в регионе в рамках концессионных соглашений общеобразовательных школ и международного межвузовского кампуса, сообщает пресс-служба регионального правительства. В совещании приняли участие генеральный директор компании "ПроШкола", исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова, члены областного правительства, главы муниципалитетов, руководители подрядных, проектных и учебных организаций. Как отметил Федорищев, на прошлой неделе он проводил областной штаб, на котором обсуждалась текущая ситуация по реализации концессионных соглашений региона с "ПроШколой" (группа ВЭБ.РФ). "По его итогам мы зафиксировали проблемы и задачи, которые будем решать вместе. Благодарен вам, Алиса Александровна, что ваша команда сегодня работает с нами. Сегодня здесь присутствуют подрядчики, заказчики, контролирующие органы. Наша задача максимально уточнить дорожную карту по каждому из объектов. Там, где необходимо принимать сложное решение, то его надо принимать. Это решения, которые по своей сути могут повлиять на мощность объектов, количество мест, расположение объектов, если оно неоптимальное", - цитирует пресс-служба Федорищева. В ходе совещания был подробно рассмотрен ход строительства каждой из пяти школ, проекты которых реализуются в Самарской области в рамках концессионных соглашений, обсуждались текущие сложности и предложения по их решению. Врио губернатора подчеркнул, что регион будет менять подход в обеспечении строительства капитальных объектов и реализации концессионных соглашений с участием федеральных коллег. "Подход поменяется в сторону практичности. Мы приняли решение по увеличению мощностей в нескольких школах. С небольших объектов в 400-600 мест на 1500 и более. Это позволит обеспечить комфортность учебного процесса для большего количества детей, закрыть существующий дефицит мест в конкретных районах. Поменяем подход в части сроков. Мы не исходим из нереальных сроков, которые срываем. Мы исходим из реальности, которую показывают экспертиза и строительный контроль, не подгоняя результаты "под ответ в конце учебника", - сказал Федорищев. Он добавил, что по некоторым объектам во взаимодействии с "ПроШколой" и федеральным министерством будет отрабатываться возможность внесения изменений в концессионные соглашения. Также руководитель Самарской области отметил, что будет усилена работа по созданию социальной инфраструктуры в рамках сотрудничества региона с компаниями, которые строят большие жилые комплексы в Самаре, Тольятти и других муниципальных образованиях. После рассмотрения вопроса строительства школ в рамках концессионных соглашений состоялось обсуждение хода реализации строительства в Самаре международного межвузовского кампуса. "Это один из важнейших объектов, который создается на территории региона. Очень хороший проект, который был детально проработан с предприятиями на уровне высшего образования, инновационного и научного потенциала. Знаю, какая большая работа здесь была проведена. Важно, что концепция кампуса утверждена – цельная, отвечающая нашему представлению о том, как должно развиваться инновационное, научное, образовательное направление для обеспечения наших отраслей промышленности. Но нет пределу совершенству. Есть дополнительные идеи как может развиваться территория, как может быть обеспечена инфраструктура", - отметил врио губернатора.

https://ria.ru/20240608/samara-1951629184.html

https://ria.ru/20240607/tolyatti-1951551750.html

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самарская область, вячеслав федорищев, самара, россия