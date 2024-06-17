https://ria.ru/20240617/sg-1953433361.html
Парламент СГ призвал к реализации совместных программ образования
Парламент СГ призвал к реализации совместных программ образования - РИА Новости, 17.06.2024
Парламент СГ призвал к реализации совместных программ образования
Парламентское собрание Союзного Государства рекомендовало Минобразованию РФ и Минобразованию Белоруссии развивать опыт реализации совместных программ высшего... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:20
2024-06-17T15:20
2024-06-17T15:20
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Парламентское собрание Союзного Государства рекомендовало Минобразованию РФ и Минобразованию Белоруссии развивать опыт реализации совместных программ высшего образования между вузами двух государств с возможностью получения двух дипломов по наиболее востребованным специальностям. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "Рекомендовать министерству науки и высшего образования Российской Федерации и министерству образования Республики Беларусь: развивать опыт реализации совместных программ высшего образования между вузами двух государств с возможностью получения двух дипломов по наиболее востребованным специальностям", - сказано в постановлении. Отмечается, что министерства должны осуществлять контроль за дальнейшим процессом цифровизации сферы высшего образования, разработкой передовых дистанционных и смешанных методик преподавания по базовым и специальным дисциплинам. "Расширить сотрудничество по реализации совместных студенческих проектов, организации летних учебных практик и мастер-классов, конкурсов студенческих работ на базе вузов государств-участников по профильным направлениям", - отмечается также в документе. Также комиссия Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку поручила совету министров Союзного государства принять меры по устранению отмеченных комиссией недостатков в организации бюджетного процесса.
https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html
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россия, белоруссия, минск, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Белоруссия, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Парламент СГ призвал к реализации совместных программ образования
Парламент СГ рекомендовал развивать совместные программы высшего образования
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Парламентское собрание Союзного Государства рекомендовало Минобразованию РФ и Минобразованию Белоруссии развивать опыт реализации совместных программ высшего образования между вузами двух государств с возможностью получения двух дипломов по наиболее востребованным специальностям.
В Минске
в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы
, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин
.
"Рекомендовать министерству науки и высшего образования Российской Федерации и министерству образования Республики Беларусь: развивать опыт реализации совместных программ высшего образования между вузами двух государств с возможностью получения двух дипломов по наиболее востребованным специальностям", - сказано в постановлении.
Отмечается, что министерства должны осуществлять контроль за дальнейшим процессом цифровизации сферы высшего образования, разработкой передовых дистанционных и смешанных методик преподавания по базовым и специальным дисциплинам.
"Расширить сотрудничество по реализации совместных студенческих проектов, организации летних учебных практик и мастер-классов, конкурсов студенческих работ на базе вузов государств-участников по профильным направлениям", - отмечается также в документе.
Также комиссия Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку поручила совету министров Союзного государства принять меры по устранению отмеченных комиссией недостатков в организации бюджетного процесса.