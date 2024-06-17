https://ria.ru/20240617/sanktsii-1953361240.html
Запад ввел санкции против России из-за ее укрепления, заявил Медведев
Запад ввел санкции против России из-за ее укрепления, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2024
Запад ввел санкции против России из-за ее укрепления, заявил Медведев
Санкции Запада стали ответом на укрепление Россией своего суверенитета и экономки, а также на возвращение Москвы на мировую арену, заявил заместитель... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:14
2024-06-17T11:14
2024-06-17T13:55
россия
дмитрий медведев
экономика
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Санкции Запада стали ответом на укрепление Россией своего суверенитета и экономки, а также на возвращение Москвы на мировую арену, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Все, что связано с нашей страной, с теми ограничениями, которые были введены против РФ, это же следствие того, что Россия вернулась на международную арену, укрепила свой суверенитет, укрепила свою экономику, а это не нравится", - сказал Медведев на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!".
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Медведев, Экономика, Санкции в отношении России
Запад ввел санкции против России из-за ее укрепления, заявил Медведев
Медведев: Запад ввел санкции из-за того, что Россия вернулась на мировую арену
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Санкции Запада стали ответом на укрепление Россией своего суверенитета и экономки, а также на возвращение Москвы на мировую арену, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Все, что связано с нашей страной, с теми ограничениями, которые были введены против РФ, это же следствие того, что Россия вернулась на международную арену, укрепила свой суверенитет, укрепила свою экономику, а это не нравится", - сказал Медведев на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!".