https://ria.ru/20240617/sanktsii-1953361240.html

Запад ввел санкции против России из-за ее укрепления, заявил Медведев

Запад ввел санкции против России из-за ее укрепления, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2024

Запад ввел санкции против России из-за ее укрепления, заявил Медведев

Санкции Запада стали ответом на укрепление Россией своего суверенитета и экономки, а также на возвращение Москвы на мировую арену, заявил заместитель... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:14

2024-06-17T11:14

2024-06-17T13:55

россия

дмитрий медведев

экономика

санкции в отношении россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Санкции Запада стали ответом на укрепление Россией своего суверенитета и экономки, а также на возвращение Москвы на мировую арену, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Все, что связано с нашей страной, с теми ограничениями, которые были введены против РФ, это же следствие того, что Россия вернулась на международную арену, укрепила свой суверенитет, укрепила свою экономику, а это не нравится", - сказал Медведев на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!".

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, экономика, санкции в отношении россии