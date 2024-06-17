https://ria.ru/20240617/salat-1953530541.html
В Нижнем Новгороде изымают со склада салат, который мог вызвать ботулизм
В Нижнем Новгороде изымают со склада салат, который мог вызвать ботулизм - РИА Новости, 17.06.2024
В Нижнем Новгороде изымают со склада салат, который мог вызвать ботулизм
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области изымает со склада магазина салат, который мог вызвать признаки ботулизма у четверых местных жителей,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:34
2024-06-17T21:34
2024-06-17T21:38
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 17 июн - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области изымает со склада магазина салат, который мог вызвать признаки ботулизма у четверых местных жителей, сообщает ведомство в своём Telegram-канале. Ранее в министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщали, что четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они – в отделении реанимации, врачи делают все необходимое. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Сотрудниками Роспотребнадзора предпринимаются все необходимые меры. Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг лиц, приобретавших данную продукцию. Ведется изъятие со склада продукции, которая возможно стала причиной заболевания, информирует ведомство. "В настоящее время в больнице находятся 4 человека с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Ботулизм - это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию - "Салат лобио" изготовитель: ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953395009.html
нижегородская область
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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Нижнем Новгороде изымают со склада салат, который мог вызвать ботулизм
Роспотребнадзор в Нижнем Новгороде изымает салат, который мог вызвать ботулизма
УФА, 17 июн - РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области изымает со склада магазина салат, который мог вызвать признаки ботулизма у четверых местных жителей, сообщает ведомство в своём Telegram-канале
.
Ранее в министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщали, что четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они – в отделении реанимации, врачи делают все необходимое.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Сотрудниками Роспотребнадзора предпринимаются все необходимые меры. Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг лиц, приобретавших данную продукцию. Ведется изъятие со склада продукции, которая возможно стала причиной заболевания, информирует ведомство.
"В настоящее время в больнице находятся 4 человека с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Ботулизм - это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию - "Салат лобио" изготовитель: ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")", - говорится в сообщении.