https://ria.ru/20240617/rostov-1953438875.html

Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами

Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами - РИА Новости, 17.06.2024

Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами

Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России Мухаммед Бикмаев заявил РИА Новости, что он не принимал РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:39

2024-06-17T15:39

2024-06-17T15:39

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

захват заложников в ростовском сизо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953205440_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_07e5aadb5bd46e5c50e843db335258c1.jpg

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России Мухаммед Бикмаев заявил РИА Новости, что он не принимал участие в переговорах с террористами, захватившими в заложники сотрудников ГУФСИН в Ростове-на-Дону. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватчики были ликвидированы. В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что на кадрах с представителем мусульманского духовенства, якобы ведущим переговоры с захватчиками, – Бикмаев. "Многие ошибочно приняли меня за человека, который вел переговоры с захватившими сотрудников ГУФСИН в следственном изоляторе нашего города. Это был не я. Не могу сказать, кто это был на самом деле, я с ним не знаком. Странно, что по фотографии приняли меня за другого человека. Я сразу дал разъяснения по этому поводу", - сказал Бикмаев. По словам религиозного деятеля, к нему за помощью для переговоров никто не обращался. "Не могу понять, почему переговорщика ассоциируют со мной. Это ошибочно", - отметил Бикмаев.

https://ria.ru/20240617/istochnik-1953372512.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, захват заложников в ростовском сизо