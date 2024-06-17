Рейтинг@Mail.ru
Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/rostov-1953438875.html
Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами
Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами - РИА Новости, 17.06.2024
Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами
Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России Мухаммед Бикмаев заявил РИА Новости, что он не принимал РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:39
2024-06-17T15:39
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
захват заложников в ростовском сизо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953205440_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_07e5aadb5bd46e5c50e843db335258c1.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России Мухаммед Бикмаев заявил РИА Новости, что он не принимал участие в переговорах с террористами, захватившими в заложники сотрудников ГУФСИН в Ростове-на-Дону. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватчики были ликвидированы. В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что на кадрах с представителем мусульманского духовенства, якобы ведущим переговоры с захватчиками, – Бикмаев. "Многие ошибочно приняли меня за человека, который вел переговоры с захватившими сотрудников ГУФСИН в следственном изоляторе нашего города. Это был не я. Не могу сказать, кто это был на самом деле, я с ним не знаком. Странно, что по фотографии приняли меня за другого человека. Я сразу дал разъяснения по этому поводу", - сказал Бикмаев. По словам религиозного деятеля, к нему за помощью для переговоров никто не обращался. "Не могу понять, почему переговорщика ассоциируют со мной. Это ошибочно", - отметил Бикмаев.
https://ria.ru/20240617/istochnik-1953372512.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953205440_90:0:630:405_1920x0_80_0_0_8652f64a352aa910d1ee9fc12c15138e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, захват заложников в ростовском сизо
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Происшествия, Захват заложников в ростовском СИЗО
Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами

Бикмаев заявил, что не участвовал в переговорах с террористами в Ростове

© Фото : ГУФСИН России по Ростовской областиЗдание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области
Здание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области
Здание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России Мухаммед Бикмаев заявил РИА Новости, что он не принимал участие в переговорах с террористами, захватившими в заложники сотрудников ГУФСИН в Ростове-на-Дону.
В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватчики были ликвидированы. В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что на кадрах с представителем мусульманского духовенства, якобы ведущим переговоры с захватчиками, – Бикмаев.
"Многие ошибочно приняли меня за человека, который вел переговоры с захватившими сотрудников ГУФСИН в следственном изоляторе нашего города. Это был не я. Не могу сказать, кто это был на самом деле, я с ним не знаком. Странно, что по фотографии приняли меня за другого человека. Я сразу дал разъяснения по этому поводу", - сказал Бикмаев.
По словам религиозного деятеля, к нему за помощью для переговоров никто не обращался. "Не могу понять, почему переговорщика ассоциируют со мной. Это ошибочно", - отметил Бикмаев.
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Источник оценил число мусульман в ростовском СИЗО
Вчера, 11:45
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьПроисшествияЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала