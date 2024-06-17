https://ria.ru/20240617/rostov-1953438875.html
Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами
Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами - РИА Новости, 17.06.2024
Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами
Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России Мухаммед Бикмаев заявил РИА Новости, что он не принимал РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:39
2024-06-17T15:39
2024-06-17T15:39
ростов-на-дону
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происшествия
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России Мухаммед Бикмаев заявил РИА Новости, что он не принимал участие в переговорах с террористами, захватившими в заложники сотрудников ГУФСИН в Ростове-на-Дону. В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватчики были ликвидированы. В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что на кадрах с представителем мусульманского духовенства, якобы ведущим переговоры с захватчиками, – Бикмаев. "Многие ошибочно приняли меня за человека, который вел переговоры с захватившими сотрудников ГУФСИН в следственном изоляторе нашего города. Это был не я. Не могу сказать, кто это был на самом деле, я с ним не знаком. Странно, что по фотографии приняли меня за другого человека. Я сразу дал разъяснения по этому поводу", - сказал Бикмаев. По словам религиозного деятеля, к нему за помощью для переговоров никто не обращался. "Не могу понять, почему переговорщика ассоциируют со мной. Это ошибочно", - отметил Бикмаев.
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ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, захват заложников в ростовском сизо
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Происшествия, Захват заложников в ростовском СИЗО
Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами
Бикмаев заявил, что не участвовал в переговорах с террористами в Ростове
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России Мухаммед Бикмаев заявил РИА Новости, что он не принимал участие в переговорах с террористами, захватившими в заложники сотрудников ГУФСИН в Ростове-на-Дону.
В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватчики были ликвидированы. В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что на кадрах с представителем мусульманского духовенства, якобы ведущим переговоры с захватчиками, – Бикмаев.
"Многие ошибочно приняли меня за человека, который вел переговоры с захватившими сотрудников ГУФСИН в следственном изоляторе нашего города. Это был не я. Не могу сказать, кто это был на самом деле, я с ним не знаком. Странно, что по фотографии приняли меня за другого человека. Я сразу дал разъяснения по этому поводу", - сказал Бикмаев.
По словам религиозного деятеля, к нему за помощью для переговоров никто не обращался. "Не могу понять, почему переговорщика ассоциируют со мной. Это ошибочно", - отметил Бикмаев.