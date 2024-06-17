https://ria.ru/20240617/rossiya-1953403264.html

В Индонезии призвали ООН справедливо относиться к России

В Индонезии призвали ООН справедливо относиться к России - РИА Новости, 17.06.2024

В Индонезии призвали ООН справедливо относиться к России

ООН следует справедливо относиться к России, несмотря на "саммиты Зеленского", и взыскать с США и союзников средства на восстановление Вьетнама, Ирака, Ливии и... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:26

2024-06-17T13:26

2024-06-17T13:31

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ДЖАКАРТА, 17 июн - РИА Новости. ООН следует справедливо относиться к России, несмотря на "саммиты Зеленского", и взыскать с США и союзников средства на восстановление Вьетнама, Ирака, Ливии и Афганистана, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни "Независимо от того, когда и с кем Зеленский хочет проводить свои саммиты, одно можно сказать наверняка: основное правило мира во всем мире – это справедливость. Справедливо ли то, что Россию шаг за шагом окружают страны НАТО? Справедливо ли вступление Украины в НАТО? Справедливо ли, что средства России удерживают для нужд Украины?" - отметила Конни. Она призвала ООН отказаться от двойных стандартов и обратить свое внимание на действия США на протяжении десятилетий. "ООН может начать с Вьетнама, Ирака, Ливии, Афганистана и так далее, которые были разрушены США, и пусть весь этот ущерб до сегодняшнего дня будет оплачен США и их союзниками", - предложила военный аналитик. В Швейцарии прошла 15-16 июня прошла конференция по Украине. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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украина

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, оон, нато