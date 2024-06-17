https://ria.ru/20240617/rossiya-1953330021.html

В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России

В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России - РИА Новости, 17.06.2024

В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России

Фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проигрывает войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:48

2024-06-17T09:48

2024-06-17T15:45

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Заблуждения Запада относительно России опасны для всего мира, написал американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. "Фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проигрывает войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира", — написал он. Так миллиардер ответил на заявление премьера Италии Джорди Мелони на саммите в Швейцарии, что, если Россия не согласится на условия, озвученные по итогам саммита, "Запад заставит ее капитулировать". Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240617/kitay-1953321689.html

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