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В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России - РИА Новости, 17.06.2024
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09:48 17.06.2024 (обновлено: 15:45 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/rossiya-1953330021.html
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России - РИА Новости, 17.06.2024
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России
Фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проигрывает войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:48
2024-06-17T15:45
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Заблуждения Запада относительно России опасны для всего мира, написал американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. "Фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проигрывает войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира", — написал он. Так миллиардер ответил на заявление премьера Италии Джорди Мелони на саммите в Швейцарии, что, если Россия не согласится на условия, озвученные по итогам саммита, "Запад заставит ее капитулировать". Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240617/kitay-1953321689.html
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в мире, россия, швейцария, нато
В мире, Россия, Швейцария, НАТО
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России

Миллиардер Сакс заявил, что заблуждения Запада о России опасны для всего мира

© AFP 2024 / Pool/Urs FlueelerПленарное заседание на конференции по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария
Пленарное заседание на конференции по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AFP 2024 / Pool/Urs Flueeler
Пленарное заседание на конференции по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Заблуждения Запада относительно России опасны для всего мира, написал американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

"Фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проигрывает войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира", — написал он.
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Так миллиардер ответил на заявление премьера Италии Джорди Мелони на саммите в Швейцарии, что, если Россия не согласится на условия, озвученные по итогам саммита, "Запад заставит ее капитулировать".

Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.
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