В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России
Миллиардер Сакс заявил, что заблуждения Запада о России опасны для всего мира
© AFP 2024 / Pool/Urs FlueelerПленарное заседание на конференции по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария
Пленарное заседание на конференции по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Заблуждения Запада относительно России опасны для всего мира, написал американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
"Фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проигрывает войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира", — написал он.
"Фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проигрывает войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира", — написал он.
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Так миллиардер ответил на заявление премьера Италии Джорди Мелони на саммите в Швейцарии, что, если Россия не согласится на условия, озвученные по итогам саммита, "Запад заставит ее капитулировать".
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Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнем". Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.
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