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Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы - РИА Новости, 17.06.2024
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08:46 17.06.2024 (обновлено: 08:47 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/rossiya-1953318639.html
Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы
Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы - РИА Новости, 17.06.2024
Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы
Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России"... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:46
2024-06-17T08:47
россия
дмитрий медведев
единая россия
брикс
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Мы решительно отвергаем попытки навязать дискриминационные подходы", - сказал Медведев на межпартийном форуме БРИКС. По его словам, некоторые государства пытаются привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которых такая политика не устраивает. "На несогласных оказывается давление, чтобы любыми способами заставить их повиноваться", - сказал он. Такие действия, как отметил Медведев, негативно сказываются на всех параметрах экономики.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, брикс, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, БРИКС, В мире
Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы

Медведев: Россия отвергает попытки ряда стран навязать дискриминационные подходы

© РИА Новости / Алексей Лебедев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Мы решительно отвергаем попытки навязать дискриминационные подходы", - сказал Медведев на межпартийном форуме БРИКС.
По его словам, некоторые государства пытаются привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которых такая политика не устраивает. "На несогласных оказывается давление, чтобы любыми способами заставить их повиноваться", - сказал он.
Такие действия, как отметил Медведев, негативно сказываются на всех параметрах экономики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияБРИКСВ мире
 
 
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