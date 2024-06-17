https://ria.ru/20240617/rossiya-1953318639.html

Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы

Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы - РИА Новости, 17.06.2024

Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы

Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России"... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:46

2024-06-17T08:46

2024-06-17T08:47

россия

дмитрий медведев

единая россия

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790160619_0:0:3128:1759_1920x0_80_0_0_dcb49331a4b5af1d6814260a4289228a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Мы решительно отвергаем попытки навязать дискриминационные подходы", - сказал Медведев на межпартийном форуме БРИКС. По его словам, некоторые государства пытаются привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которых такая политика не устраивает. "На несогласных оказывается давление, чтобы любыми способами заставить их повиноваться", - сказал он. Такие действия, как отметил Медведев, негативно сказываются на всех параметрах экономики.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий медведев, единая россия, брикс, в мире