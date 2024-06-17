https://ria.ru/20240617/rossiya-1953318639.html
Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы
Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы - РИА Новости, 17.06.2024
Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы
Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России"... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:46
2024-06-17T08:46
2024-06-17T08:47
россия
дмитрий медведев
единая россия
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790160619_0:0:3128:1759_1920x0_80_0_0_dcb49331a4b5af1d6814260a4289228a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Мы решительно отвергаем попытки навязать дискриминационные подходы", - сказал Медведев на межпартийном форуме БРИКС. По его словам, некоторые государства пытаются привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которых такая политика не устраивает. "На несогласных оказывается давление, чтобы любыми способами заставить их повиноваться", - сказал он. Такие действия, как отметил Медведев, негативно сказываются на всех параметрах экономики.
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790160619_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a0ea6d48c65ffd06605f1904a895e399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, брикс, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, БРИКС, В мире
Россия отвергает попытки некоторых стран навязать дискриминационные подходы
Медведев: Россия отвергает попытки ряда стран навязать дискриминационные подходы
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Мы решительно отвергаем попытки навязать дискриминационные подходы", - сказал Медведев на межпартийном форуме БРИКС.
По его словам, некоторые государства пытаются привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которых такая политика не устраивает. "На несогласных оказывается давление, чтобы любыми способами заставить их повиноваться", - сказал он.
Такие действия, как отметил Медведев, негативно сказываются на всех параметрах экономики.