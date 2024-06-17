https://ria.ru/20240617/reyter-1953495389.html
Мосгорсуд признал законным арест продюсера Рейтер по делу об экстремизме
Мосгорсуд признал законным арест продюсера Рейтер по делу об экстремизме - РИА Новости, 17.06.2024
Мосгорсуд признал законным арест продюсера Рейтер по делу об экстремизме
Мосгорсуд признал законным арест продюсера новостной службы агентства Рейтер Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:07
2024-06-17T18:07
2024-06-17T18:07
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест продюсера новостной службы агентства Рейтер Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Басманный районный суд столицы в конце апреля арестовал мужчину до 27 июня. Как сообщали в суде, продюсер обвиняется по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Габов участвовал в подготовке материалов для публикации на YouTube-канале "Навальный LIVE", принадлежащем ФБК*.Суд в Мурманской области также в конце апреля заключил под стражу российского видеожурналиста Сергея Карелина, работавшего с Ассошиэйтед Пресс.* Экстремистская организация, запрещенная в России.* Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20240613/elagin-1952650196.html
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происшествия, москва, россия, мурманская область, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Москва, Россия, Мурманская область, Московский городской суд, Фонд борьбы с коррупцией
Мосгорсуд признал законным арест продюсера Рейтер по делу об экстремизме
Мосгорсуд признал законным арест продюсера Рейтер Габова по делу об экстремизме