https://ria.ru/20240617/referendum-1953441650.html

Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС

Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС - РИА Новости, 17.06.2024

Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС

Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон считает, что инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении в ЕС нужно... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:48

2024-06-17T15:48

2024-06-17T15:48

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КИШИНЕВ, 17 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон считает, что инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении в ЕС нужно бойкотировать, так как он незаконен. Об этом он заявил в эфире телеканала Cinema 1.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "Референдум Санду незаконный, и участвовать в нем нельзя. А если они его все же проведут, следующая власть его аннулирует… Молдаванам продают кота в мешке. Власть тащит страну и народ в Европу, не объясняя, что будет в этой Европе. Это не "евроремонт", который был в 90-х, это определенные обязательства и уступки со стороны Молдовы. Поэтому мы против этого референдума. Мы считаем, что его нужно бойкотировать", - заявил Додон. Он подчеркнул, что президент Санду специально запустила этот референдум, чтобы помочь себе выиграть президентские выборы. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240510/referendum-1945111630.html

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в мире, молдавия, европа, майя санду, игорь додон, евросоюз, возрождение