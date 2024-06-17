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Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС - РИА Новости, 17.06.2024
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15:48 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/referendum-1953441650.html
Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС
Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС - РИА Новости, 17.06.2024
Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС
Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон считает, что инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении в ЕС нужно... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:48
2024-06-17T15:48
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КИШИНЕВ, 17 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон считает, что инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении в ЕС нужно бойкотировать, так как он незаконен. Об этом он заявил в эфире телеканала Cinema 1.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "Референдум Санду незаконный, и участвовать в нем нельзя. А если они его все же проведут, следующая власть его аннулирует… Молдаванам продают кота в мешке. Власть тащит страну и народ в Европу, не объясняя, что будет в этой Европе. Это не "евроремонт", который был в 90-х, это определенные обязательства и уступки со стороны Молдовы. Поэтому мы против этого референдума. Мы считаем, что его нужно бойкотировать", - заявил Додон. Он подчеркнул, что президент Санду специально запустила этот референдум, чтобы помочь себе выиграть президентские выборы. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240510/referendum-1945111630.html
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в мире, молдавия, европа, майя санду, игорь додон, евросоюз, возрождение
В мире, Молдавия, Европа, Майя Санду, Игорь Додон, Евросоюз, Возрождение
Додон призвал бойкотировать референдум о вступлении в ЕС

Додон: референдум о вступлении Молдавии в ЕС нужно бойкотировать

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон считает, что инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении в ЕС нужно бойкотировать, так как он незаконен. Об этом он заявил в эфире телеканала Cinema 1.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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"Референдум Санду незаконный, и участвовать в нем нельзя. А если они его все же проведут, следующая власть его аннулирует… Молдаванам продают кота в мешке. Власть тащит страну и народ в Европу, не объясняя, что будет в этой Европе. Это не "евроремонт", который был в 90-х, это определенные обязательства и уступки со стороны Молдовы. Поэтому мы против этого референдума. Мы считаем, что его нужно бойкотировать", - заявил Додон.
Он подчеркнул, что президент Санду специально запустила этот референдум, чтобы помочь себе выиграть президентские выборы.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияЕвропаМайя СандуИгорь ДодонЕвросоюзВозрождение
 
 
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