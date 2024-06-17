https://ria.ru/20240617/rakova-1953394878.html

Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве

Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве - РИА Новости, 17.06.2024

Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в столице ведется эпидемиологическое расследование из-за... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:57

2024-06-17T12:57

2024-06-17T18:03

москва

заражение ботулизмом в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953490611_12:0:1258:701_1920x0_80_0_0_3273483609617fef4b0ade973057e52e.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в столице ведется эпидемиологическое расследование из-за ситуации с ботулизмом, распространение некачественных продуктов приостановлено.Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что в Москве в инфекционный стационар стали поступать пациенты с симптомами отравления и подозрением на ботулизм."Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено", - рассказала Ракова.Она отметила, что департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.

https://ria.ru/20240613/denge-1952591255.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, заражение ботулизмом в москве