Рейтинг@Mail.ru
Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 17.06.2024 (обновлено: 18:03 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/rakova-1953394878.html
Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве
Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в столице ведется эпидемиологическое расследование из-за... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:57
2024-06-17T18:03
москва
заражение ботулизмом в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953490611_12:0:1258:701_1920x0_80_0_0_3273483609617fef4b0ade973057e52e.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в столице ведется эпидемиологическое расследование из-за ситуации с ботулизмом, распространение некачественных продуктов приостановлено.Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что в Москве в инфекционный стационар стали поступать пациенты с симптомами отравления и подозрением на ботулизм."Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено", - рассказала Ракова.Она отметила, что департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.
https://ria.ru/20240613/denge-1952591255.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953490611_168:0:1103:701_1920x0_80_0_0_38d7efd8db4cc8ed95e84be1395dcacd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, заражение ботулизмом в москве
Москва, Заражение ботулизмом в Москве
Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве

Ракова: в Москве началось эпидрасследование

© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
© Столичный СК/Telegram
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в столице ведется эпидемиологическое расследование из-за ситуации с ботулизмом, распространение некачественных продуктов приостановлено.
Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что в Москве в инфекционный стационар стали поступать пациенты с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.
«
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено", - рассказала Ракова.
Она отметила, что департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.
Комар Aedes albopictus
Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России
13 июня, 14:48
 
МоскваЗаражение ботулизмом в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала