https://ria.ru/20240617/rakova-1953394878.html
Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве
Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в столице ведется эпидемиологическое расследование из-за... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:57
2024-06-17T12:57
2024-06-17T18:03
москва
заражение ботулизмом в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953490611_12:0:1258:701_1920x0_80_0_0_3273483609617fef4b0ade973057e52e.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в столице ведется эпидемиологическое расследование из-за ситуации с ботулизмом, распространение некачественных продуктов приостановлено.Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что в Москве в инфекционный стационар стали поступать пациенты с симптомами отравления и подозрением на ботулизм."Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено", - рассказала Ракова.Она отметила, что департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.
https://ria.ru/20240613/denge-1952591255.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953490611_168:0:1103:701_1920x0_80_0_0_38d7efd8db4cc8ed95e84be1395dcacd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, заражение ботулизмом в москве
Москва, Заражение ботулизмом в Москве
Ракова рассказала о ситуации с ботулизмом в Москве
Ракова: в Москве началось эпидрасследование
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в столице ведется эпидемиологическое расследование из-за ситуации с ботулизмом, распространение некачественных продуктов приостановлено.
Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал, что в Москве в инфекционный стационар стали поступать пациенты с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.
«
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено", - рассказала Ракова.
Она отметила, что департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.