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СРЗП внесет проект о поддержке матерей, работающих по срочному договору - РИА Новости, 17.06.2024
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16:16 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/rabota-1953454204.html
СРЗП внесет проект о поддержке матерей, работающих по срочному договору
СРЗП внесет проект о поддержке матерей, работающих по срочному договору - РИА Новости, 17.06.2024
СРЗП внесет проект о поддержке матерей, работающих по срочному договору
СРЗП внесет в Госдуму законопроект о поддержке матерей, работающих по срочному трудовому договору, на этой неделе, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:16
2024-06-17T16:16
общество
сергей миронов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. СРЗП внесет в Госдуму законопроект о поддержке матерей, работающих по срочному трудовому договору, на этой неделе, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале. По его словам, сегодня работодатели имеют право прерывать срочный договор сразу же после окончания отпуска по беременности и родам – через 70 дней после рождения малыша, при этом женщинам с бессрочным трудовым договором гарантируется сохранение рабочего места до достижения ребенком трех лет. Миронов указал, что это отражается и на финансовом благополучии молодых мам: "женщины, работающие по постоянному договору, получают пособие в 40% от среднего заработка, уволенные после окончания срочного договора – лишь 9227,24 рубля". "Нашей инициативой предлагаем уравнять в правах молодых мам. Согласно поправкам, если срочный трудовой договор истекает в период беременности или после родов, работодатель также обязан продлевать его действие до достижения ребенком трех лет. Для одиноких мам – до достижения ребенком возраста 14 лет. Для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, – до 18 лет. Законопроект с коллегами по фракции вносим на этой неделе. Эксперты уже поддержали наши предложения", - написал Миронов.
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общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
СРЗП внесет проект о поддержке матерей, работающих по срочному договору

В ГД внесут проект о поддержке мам, работающих по срочному трудовому договору

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. СРЗП внесет в Госдуму законопроект о поддержке матерей, работающих по срочному трудовому договору, на этой неделе, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня работодатели имеют право прерывать срочный договор сразу же после окончания отпуска по беременности и родам – через 70 дней после рождения малыша, при этом женщинам с бессрочным трудовым договором гарантируется сохранение рабочего места до достижения ребенком трех лет. Миронов указал, что это отражается и на финансовом благополучии молодых мам: "женщины, работающие по постоянному договору, получают пособие в 40% от среднего заработка, уволенные после окончания срочного договора – лишь 9227,24 рубля".
«
"Нашей инициативой предлагаем уравнять в правах молодых мам. Согласно поправкам, если срочный трудовой договор истекает в период беременности или после родов, работодатель также обязан продлевать его действие до достижения ребенком трех лет. Для одиноких мам – до достижения ребенком возраста 14 лет. Для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, – до 18 лет. Законопроект с коллегами по фракции вносим на этой неделе. Эксперты уже поддержали наши предложения", - написал Миронов.
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