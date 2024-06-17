https://ria.ru/20240617/pvo-1953401508.html

Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 17.06.2024

Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 беспилотников ВСУ, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:20

2024-06-17T13:20

2024-06-17T13:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 беспилотников ВСУ, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 110 районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25867 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16359 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22634 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность