https://ria.ru/20240617/pvo-1953401508.html
Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 17.06.2024
Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 беспилотников ВСУ, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:20
2024-06-17T13:20
2024-06-17T13:20
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 беспилотников ВСУ, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 110 районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25867 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16359 танков и других боевых бронированных машин, 1343 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22634 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников за сутки
Минобороны: ПВО за сутки сбила 12 украинских беспилотников