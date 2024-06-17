https://ria.ru/20240617/pvo-1953310254.html
Силы ПВО в Воронежской области ночью уничтожили два беспилотника
Силы ПВО в Воронежской области ночью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 17.06.2024
Силы ПВО в Воронежской области ночью уничтожили два беспилотника
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:55
2024-06-17T05:55
2024-06-17T05:56
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
россия
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Уточняется, режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Россия, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО в Воронежской области ночью уничтожили два беспилотника
Гусев: силы ПВО в Воронежской области ночью уничтожили два беспилотника