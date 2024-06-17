https://ria.ru/20240617/pvo-1953310254.html

Силы ПВО в Воронежской области ночью уничтожили два беспилотника

Силы ПВО в Воронежской области ночью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 17.06.2024

Силы ПВО в Воронежской области ночью уничтожили два беспилотника

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T05:55

2024-06-17T05:55

2024-06-17T05:56

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

россия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Уточняется, режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)