https://ria.ru/20240617/pvo-1953308994.html

Над Липецком подавили еще два беспилотника

Над Липецком подавили еще два беспилотника - РИА Новости, 17.06.2024

Над Липецком подавили еще два беспилотника

Еще два БПЛА подавлены над промышленной территорией Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T05:14

2024-06-17T05:14

2024-06-17T06:30

специальная военная операция на украине

липецк

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безопасность

игорь артамонов

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Еще два БПЛА подавлены над промышленной территорией Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении БПЛА над Липецком в 3:34 мск, а также в 4:21 мск."Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", — написал он.Позднее в Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецк, липецкая область, россия, безопасность, игорь артамонов