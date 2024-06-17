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Над Липецком подавили еще два беспилотника
Над Липецком подавили еще два беспилотника - РИА Новости, 17.06.2024
Над Липецком подавили еще два беспилотника
Еще два БПЛА подавлены над промышленной территорией Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:14
2024-06-17T05:14
2024-06-17T06:30
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Еще два БПЛА подавлены над промышленной территорией Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении БПЛА над Липецком в 3:34 мск, а также в 4:21 мск."Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", — написал он.Позднее в Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
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липецк, липецкая область, россия, безопасность, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Липецкая область, Россия, Безопасность, Игорь Артамонов
Над Липецком подавили еще два беспилотника
Артамонов: еще два беспилотника подавили над промышленной территорией Липецка