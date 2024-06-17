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Над Липецком подавили еще два беспилотника - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 17.06.2024 (обновлено: 06:30 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/pvo-1953308994.html
Над Липецком подавили еще два беспилотника
Над Липецком подавили еще два беспилотника - РИА Новости, 17.06.2024
Над Липецком подавили еще два беспилотника
Еще два БПЛА подавлены над промышленной территорией Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:14
2024-06-17T06:30
специальная военная операция на украине
липецк
липецкая область
россия
безопасность
игорь артамонов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Еще два БПЛА подавлены над промышленной территорией Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении БПЛА над Липецком в 3:34 мск, а также в 4:21 мск."Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", — написал он.Позднее в Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецк, липецкая область, россия, безопасность, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Липецкая область, Россия, Безопасность, Игорь Артамонов
Над Липецком подавили еще два беспилотника

Артамонов: еще два беспилотника подавили над промышленной территорией Липецка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Еще два БПЛА подавлены над промышленной территорией Липецка, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал об уничтожении БПЛА над Липецком в 3:34 мск, а также в 4:21 мск.
"Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", — написал он.
Позднее в Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкЛипецкая областьРоссияБезопасностьИгорь Артамонов
 
 
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