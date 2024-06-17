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Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 17.06.2024
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17:19 17.06.2024 (обновлено: 17:20 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/putin-1953477818.html
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Ким Чен Ына
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 17.06.2024
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Ким Чен Ына
Неформальному общению президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет посвящено достаточно много времени в ходе государственного визита главы... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:19
2024-06-17T17:20
россия
пхеньян
владимир путин
юрий ушаков
ким чен ын
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Неформальному общению президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет посвящено достаточно много времени в ходе государственного визита главы российского государства в Пхеньян, который состоится 18-19 июня, в таком формате лидеры могут обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Программа визита весьма насыщенная - тут и переговоры в различных форматах, в том числе, в расширенном составе, и неформальное общение лидеров. Кстати, неформальное общение лидеров - этому будет посвящено достаточно много времени, поскольку в ходе этих переговоров, к которым могут быть подключены те или иные члены делегации, будут обсуждаться наиболее важные, чувствительные вопросы", - сказал Ушаков. По его словам, программа визита также предусматривает торжественный концерт в честь визита Путина, государственный прием, и возложение венка к Монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной Армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240605/putin-1950841922.html
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россия, пхеньян, владимир путин, юрий ушаков, ким чен ын
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Ким Чен Ын
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Ким Чен Ына

Ушаков: неформальному общению Путина и Ким Чен Ына будет посвящено много времени

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Неформальному общению президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет посвящено достаточно много времени в ходе государственного визита главы российского государства в Пхеньян, который состоится 18-19 июня, в таком формате лидеры могут обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Программа визита весьма насыщенная - тут и переговоры в различных форматах, в том числе, в расширенном составе, и неформальное общение лидеров. Кстати, неформальное общение лидеров - этому будет посвящено достаточно много времени, поскольку в ходе этих переговоров, к которым могут быть подключены те или иные члены делегации, будут обсуждаться наиболее важные, чувствительные вопросы", - сказал Ушаков.
По его словам, программа визита также предусматривает торжественный концерт в честь визита Путина, государственный прием, и возложение венка к Монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной Армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.
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РоссияПхеньянВладимир ПутинЮрий УшаковКим Чен Ын
 
 
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