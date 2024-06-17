https://ria.ru/20240617/putin-1953476732.html

Предложения Путина перечеркнули итоги конференции по Украине, заявил Ушаков

Предложения Путина перечеркнули итоги конференции по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.06.2024

Предложения Путина перечеркнули итоги конференции по Украине, заявил Ушаков

Мирные предложения президента РФ Владимира Путина по Украине перечеркнули итоги швейцарской конференции, процесс осмысления этих предложений в других странах... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:15

2024-06-17T17:15

2024-06-17T17:15

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мирные предложения президента РФ Владимира Путина по Украине перечеркнули итоги швейцарской конференции, процесс осмысления этих предложений в других странах уже идет, предложения о посредничестве со стороны других стран не исключены, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. "На наш взгляд, мирные предложения президента России перечеркнули итоги швейцарской конференции", - заявил Ушаков журналистам. Он отметил, что пока не слышал о "конкретных предложениях" о посредничестве между Россией и Украиной со стороны других стран, но отметил, что "процесс осмысления" предложения Путин может привести к конкретным инициативам. "Мне кажется, процесс осмысления предложенного президентом в пятницу, пойдет дальше, и какие-то соображения наверняка появятся. Но особенно если кто-то сможет реально понять и додуматься, что это реальный путь к тому, чтобы войну прекратить", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240617/putin-1953475757.html

https://ria.ru/20240617/mid-1953423110.html

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украина

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, юрий ушаков