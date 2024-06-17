https://ria.ru/20240617/putin-1953415720.html

Путин обсудит во Вьетнаме развитие стратегического партнерства

Путин обсудит во Вьетнаме развитие стратегического партнерства - РИА Новости, 17.06.2024

Путин обсудит во Вьетнаме развитие стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин во Вьетнаме обсудит развитие стратегического партнерства, международную повестку, также по итогам переговоров будет совместное... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:13

2024-06-17T14:13

2024-06-17T14:13

россия

вьетнам

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Вьетнаме обсудит развитие стратегического партнерства, международную повестку, также по итогам переговоров будет совместное заявление, сообщает пресс-служба Кремля. "Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении. Кроме того, по итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов.

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россия, вьетнам, владимир путин