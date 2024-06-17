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Путин обсудит во Вьетнаме развитие стратегического партнерства - РИА Новости, 17.06.2024
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14:13 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/putin-1953415720.html
Путин обсудит во Вьетнаме развитие стратегического партнерства
Путин обсудит во Вьетнаме развитие стратегического партнерства - РИА Новости, 17.06.2024
Путин обсудит во Вьетнаме развитие стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин во Вьетнаме обсудит развитие стратегического партнерства, международную повестку, также по итогам переговоров будет совместное... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:13
2024-06-17T14:13
россия
вьетнам
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Вьетнаме обсудит развитие стратегического партнерства, международную повестку, также по итогам переговоров будет совместное заявление, сообщает пресс-служба Кремля. "Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении. Кроме того, по итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов.
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россия, вьетнам, владимир путин
Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Путин обсудит во Вьетнаме развитие стратегического партнерства

Путин на переговорах во Вьетнаме обсудит развитие стратегического партнерства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Вьетнаме обсудит развитие стратегического партнерства, международную повестку, также по итогам переговоров будет совместное заявление, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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