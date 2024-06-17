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Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов ОДОН - РИА Новости, 17.06.2024
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09:27 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/putin-1953325907.html
Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов ОДОН
Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов ОДОН - РИА Новости, 17.06.2024
Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов ОДОН
Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием образования командование, личный состав и ветеранов Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:27
2024-06-17T09:27
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием образования командование, личный состав и ветеранов Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского войск Национальной гвардии РФ и отметил, что сегодня традиции честного служения Родине продолжаются, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас со 100-летием образования Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии Российской Федерации и вручением ОДОН Ордена Суворова... Сегодня традиции честного служения Родине продолжаются. Солдаты и офицеры дивизии борются с терроризмом, охраняют общественный порядок, мир и покой людей. Многие из вас плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отчизну в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что командование и личный состав гордится историей дивизии, многими поколениями ветеранов-дзержинцев, которые всегда достойно выполняли свой ратный долг, в самых сложных ситуациях проявляли высочайший профессионализм и мужество. Российский лидер напомнил, что так было и в грозном 1941 году, когда с первых дней Великой Отечественной войны личный состав дивизии насмерть встал на пути врага. "Уверен, что вы и впредь будете хранить верность присяге и нашему народу, успешно решать поставленные задачи, надёжно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России. И конечно, особые слова признательности и уважения – ветеранам прославленного соединения", - добавил российский лидер. В заключение он пожелал командованию и личному составу всего самого доброго.
https://ria.ru/20240226/pamyat-1929593086.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов ОДОН

Президент Путин: традиции честного служения Родине продолжаются

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбразец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии
Образец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Образец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием образования командование, личный состав и ветеранов Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского войск Национальной гвардии РФ и отметил, что сегодня традиции честного служения Родине продолжаются, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас со 100-летием образования Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии Российской Федерации и вручением ОДОН Ордена Суворова... Сегодня традиции честного служения Родине продолжаются. Солдаты и офицеры дивизии борются с терроризмом, охраняют общественный порядок, мир и покой людей. Многие из вас плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отчизну в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих дивизии им. Дзержинского - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов Дивизии имени Дзержинского
26 февраля, 16:26
Путин отметил, что командование и личный состав гордится историей дивизии, многими поколениями ветеранов-дзержинцев, которые всегда достойно выполняли свой ратный долг, в самых сложных ситуациях проявляли высочайший профессионализм и мужество. Российский лидер напомнил, что так было и в грозном 1941 году, когда с первых дней Великой Отечественной войны личный состав дивизии насмерть встал на пути врага.
"Уверен, что вы и впредь будете хранить верность присяге и нашему народу, успешно решать поставленные задачи, надёжно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России. И конечно, особые слова признательности и уважения – ветеранам прославленного соединения", - добавил российский лидер.
В заключение он пожелал командованию и личному составу всего самого доброго.
Обращение Путина в День войск национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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27 марта, 00:04
 
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