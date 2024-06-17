https://ria.ru/20240617/pushilin-1953402046.html

В Донецке четыре жителя пострадали при обстреле кассетными снарядами

В Донецке четыре жителя пострадали при обстреле кассетными снарядами - РИА Новости, 17.06.2024

В Донецке четыре жителя пострадали при обстреле кассетными снарядами

Четыре мирных жителя ранены, школа повреждена при обстреле Петровского района Донецка кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:22

2024-06-17T13:22

2024-06-17T13:53

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донецк

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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены, школа повреждена при обстреле Петровского района Донецка кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, сообщил в понедельник глава ЛНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."В Петровском районе столицы региона при обстреле с применением артиллерии калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью ранены четыре мирных жителя: женщины 1973 (в тяжелом состоянии), 1961 и 1984 годов рождения, мужчина 1963 года рождения – у троих ранения средней степени тяжести", - написал Пушилин.Он отметил, что повреждена также школа №101 в Петровском районе Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html

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в мире, донецк