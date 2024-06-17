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В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 редких птиц

В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 редких птиц - РИА Новости, 17.06.2024

В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 редких птиц

В Хакасии и Туве впервые выпустили в дикую природу сразу 50 редких алтайских соколов-балобанов, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди". РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:32

2024-06-17T09:32

2024-06-17T15:29

хорошие новости

россия

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международный союз охраны природы

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Хакасии и Туве впервые выпустили в дикую природу сразу 50 редких алтайских соколов-балобанов, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди". "Это самое большое количество алтайских балобанов, когда-либо выпущенных в дикую природу России единовременно", — говорится в релизе.При этом присутствовали представители Росприроднадзора, отметили в фонде. Там уточнили, что птиц вывели и вырастили в подмосковном питомнике "Витасфера". До выпуска в природу их подготовили по методике, разработанной сотрудниками и консультантами биологического факультета МГУ имени Ломоносова: птенцов в специальном вольере учили летать и охотиться. Как пояснили эксперты, это поможет соколам адаптироваться и самостоятельно добывать пищу. Сокол-балобан — редкий вид птиц, занесенный в Красные книги Международного союза охраны природы и России. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность этих птиц сократилась вдвое. В России сейчас обитает не более 1,2 тысячи гнездящихся пар.

https://ria.ru/20231124/flamingo-1911644350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), международный союз охраны природы, общество