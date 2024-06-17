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В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 редких птиц - РИА Новости, 17.06.2024
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09:32 17.06.2024 (обновлено: 15:29 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ptitsy-1953325118.html
В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 редких птиц
В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 редких птиц - РИА Новости, 17.06.2024
В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 редких птиц
В Хакасии и Туве впервые выпустили в дикую природу сразу 50 редких алтайских соколов-балобанов, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди". РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:32
2024-06-17T15:29
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Хакасии и Туве впервые выпустили в дикую природу сразу 50 редких алтайских соколов-балобанов, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди". &quot;Это самое большое количество алтайских балобанов, когда-либо выпущенных в дикую природу России единовременно&quot;, — говорится в релизе.При этом присутствовали представители Росприроднадзора, отметили в фонде. Там уточнили, что птиц вывели и вырастили в подмосковном питомнике "Витасфера". До выпуска в природу их подготовили по методике, разработанной сотрудниками и консультантами биологического факультета МГУ имени Ломоносова: птенцов в специальном вольере учили летать и охотиться. Как пояснили эксперты, это поможет соколам адаптироваться и самостоятельно добывать пищу. Сокол-балобан — редкий вид птиц, занесенный в Красные книги Международного союза охраны природы и России. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность этих птиц сократилась вдвое. В России сейчас обитает не более 1,2 тысячи гнездящихся пар.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), международный союз охраны природы, общество
Хорошие новости, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Международный союз охраны природы, Общество
В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 редких птиц

В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 редких алтайских соколов-балобанов

© Фото : Фонд "Природа и люди"Выпуск редких алтайских соколов-балобанов
Выпуск редких алтайских соколов-балобанов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Фонд "Природа и люди"
Выпуск редких алтайских соколов-балобанов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Хакасии и Туве впервые выпустили в дикую природу сразу 50 редких алтайских соколов-балобанов, сообщили в пресс-службе фонда "Природа и люди".
«

"Это самое большое количество алтайских балобанов, когда-либо выпущенных в дикую природу России единовременно", — говорится в релизе.

При этом присутствовали представители Росприроднадзора, отметили в фонде.
Там уточнили, что птиц вывели и вырастили в подмосковном питомнике "Витасфера". До выпуска в природу их подготовили по методике, разработанной сотрудниками и консультантами биологического факультета МГУ имени Ломоносова: птенцов в специальном вольере учили летать и охотиться. Как пояснили эксперты, это поможет соколам адаптироваться и самостоятельно добывать пищу.
Сокол-балобан — редкий вид птиц, занесенный в Красные книги Международного союза охраны природы и России. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность этих птиц сократилась вдвое. В России сейчас обитает не более 1,2 тысячи гнездящихся пар.
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