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Суд взыскал с подростков, обманувших пенсионера, 600 тысяч рублей - РИА Новости, 17.06.2024
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16:14 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953453197.html
Суд взыскал с подростков, обманувших пенсионера, 600 тысяч рублей
Суд взыскал с подростков, обманувших пенсионера, 600 тысяч рублей - РИА Новости, 17.06.2024
Суд взыскал с подростков, обманувших пенсионера, 600 тысяч рублей
Вельский суд Архангельской области постановил взыскать с подростков, которые по инструкции неизвестного обманули пенсионера, получили от него деньги и перевели... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:14
2024-06-17T16:14
происшествия
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Вельский суд Архангельской области постановил взыскать с подростков, которые по инструкции неизвестного обманули пенсионера, получили от него деньги и перевели их мошенникам, в общей сложности 600 тысяч рублей, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Как следует из материалов дела, в суд обратился мурманский пенсионер, который стал жертвой обмана. "В целях исполнения требований неустановленного лица для якобы участия в краткосрочных сделках он перевел через банкомат на банковскую карту одного из несовершеннолетних ответчиков денежные средства в размере 500 тысяч рублей, на банковскую карту второго несовершеннолетнего – 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. При этом самим подросткам пенсионер ничего не был должен – ребята получали инструкции через Telegram от неизвестного человека, который обещал им вознаграждение за посредничество, и переводили полученные деньги на его счета. По закону при таких обстоятельствах полученные подростками средства являются неосновательным обогащением. "Суд… взыскал с одного несовершеннолетнего ответчика денежную сумму в размере 500 тысяч рублей, с другого – 100 тысяч рублей. Родители подростков привлечены к субсидиарной (дополнительной) ответственности", - говорится в сообщении суда. Решения не вступили в законную силу.
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происшествия, архангельская область
Происшествия, Архангельская область
Суд взыскал с подростков, обманувших пенсионера, 600 тысяч рублей

Архангельский суд взыскал с подростков, обманувших пенсионера, 600 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Вельский суд Архангельской области постановил взыскать с подростков, которые по инструкции неизвестного обманули пенсионера, получили от него деньги и перевели их мошенникам, в общей сложности 600 тысяч рублей, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Как следует из материалов дела, в суд обратился мурманский пенсионер, который стал жертвой обмана. "В целях исполнения требований неустановленного лица для якобы участия в краткосрочных сделках он перевел через банкомат на банковскую карту одного из несовершеннолетних ответчиков денежные средства в размере 500 тысяч рублей, на банковскую карту второго несовершеннолетнего – 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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При этом самим подросткам пенсионер ничего не был должен – ребята получали инструкции через Telegram от неизвестного человека, который обещал им вознаграждение за посредничество, и переводили полученные деньги на его счета. По закону при таких обстоятельствах полученные подростками средства являются неосновательным обогащением.
"Суд… взыскал с одного несовершеннолетнего ответчика денежную сумму в размере 500 тысяч рублей, с другого – 100 тысяч рублей. Родители подростков привлечены к субсидиарной (дополнительной) ответственности", - говорится в сообщении суда.
Решения не вступили в законную силу.
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