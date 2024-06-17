https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953453197.html

Суд взыскал с подростков, обманувших пенсионера, 600 тысяч рублей

Суд взыскал с подростков, обманувших пенсионера, 600 тысяч рублей - РИА Новости, 17.06.2024

Суд взыскал с подростков, обманувших пенсионера, 600 тысяч рублей

Вельский суд Архангельской области постановил взыскать с подростков, которые по инструкции неизвестного обманули пенсионера, получили от него деньги и перевели... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:14

2024-06-17T16:14

2024-06-17T16:14

происшествия

архангельская область

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МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Вельский суд Архангельской области постановил взыскать с подростков, которые по инструкции неизвестного обманули пенсионера, получили от него деньги и перевели их мошенникам, в общей сложности 600 тысяч рублей, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Как следует из материалов дела, в суд обратился мурманский пенсионер, который стал жертвой обмана. "В целях исполнения требований неустановленного лица для якобы участия в краткосрочных сделках он перевел через банкомат на банковскую карту одного из несовершеннолетних ответчиков денежные средства в размере 500 тысяч рублей, на банковскую карту второго несовершеннолетнего – 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. При этом самим подросткам пенсионер ничего не был должен – ребята получали инструкции через Telegram от неизвестного человека, который обещал им вознаграждение за посредничество, и переводили полученные деньги на его счета. По закону при таких обстоятельствах полученные подростками средства являются неосновательным обогащением. "Суд… взыскал с одного несовершеннолетнего ответчика денежную сумму в размере 500 тысяч рублей, с другого – 100 тысяч рублей. Родители подростков привлечены к субсидиарной (дополнительной) ответственности", - говорится в сообщении суда. Решения не вступили в законную силу.

https://ria.ru/20240617/pushilin-1953423490.html

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архангельская область

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происшествия, архангельская область