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Жителя Хабаровского края осудили за оправдание терроризма - РИА Новости, 17.06.2024
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11:57 17.06.2024 (обновлено: 11:58 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953375760.html
Жителя Хабаровского края осудили за оправдание терроризма
Жителя Хабаровского края осудили за оправдание терроризма - РИА Новости, 17.06.2024
Жителя Хабаровского края осудили за оправдание терроризма
Жителя Хабаровского края приговорили к восьми годам колонии по 14 эпизодам правонарушений, в том числе за оправдание терроризма, сообщает управление ФСБ... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:57
2024-06-17T11:58
происшествия
россия
хабаровский край
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Жителя Хабаровского края приговорили к восьми годам колонии по 14 эпизодам правонарушений, в том числе за оправдание терроризма, сообщает управление ФСБ региона. Сотрудники военной контрразведки установили, что мужчина, считая себя гражданином РСФСР и не признавая легитимность России, призывал жителей Хабаровского края к насильственному захвату власти. Как сообщает ведомство, в своем микроблоге мужчина публиковал информацию о вооруженном нападении на Россию и Украину. Мотивировала его, как уточнили в ФСБ, политическая ненависть и вражда к действующей власти. Кроме того, мужчина призывал игнорировать традиционные христианские ценности. Также он поддерживал комментариями членов террористической украинской организации "Легион "Свобода России"*, участвующих в СВО на стороне Украины. Всего ему инкриминировали 14 эпизодов правонарушений. При этом в ходе предварительного расследования свою вину он не признал. "Первым Восточным окружным военным судом 58-летний гражданин России признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с запретом публичного размещения обращений и иных материалов в сети Интернет на два года, назначен штраф в 30 тысяч рублей", - сообщает УФСБ. Мужчину осудили по четырем уголовным статьям: "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма" (часть 2 статья 205.2), "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ" (часть 2 статья 207.3), "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия" (часть 1 часть 222) и "нарушение права на свободу совести и вероисповедании" (часть 1 статья 148). В ФСБ отметили, что при обыске у фигуранта дома из незаконного оборота были изъяты 126 боеприпасов калибра 5.6 миллиметров. Как сообщает ведомство, мужчина ранее активно участвовал в протестных акциях с различными политическими требованиями, но судим не был. В 2012 году в отношении него было прекращено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ ("Неуважение к суду") в связи с примирением сторон.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240408/krokus-1938546066.html
https://ria.ru/20240617/prigovor-1953314144.html
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происшествия, россия, хабаровский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Хабаровского края осудили за оправдание терроризма

Житель Хабаровского края получил восемь лет колонии за оправдание терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Жителя Хабаровского края приговорили к восьми годам колонии по 14 эпизодам правонарушений, в том числе за оправдание терроризма, сообщает управление ФСБ региона.
Сотрудники военной контрразведки установили, что мужчина, считая себя гражданином РСФСР и не признавая легитимность России, призывал жителей Хабаровского края к насильственному захвату власти.
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Как сообщает ведомство, в своем микроблоге мужчина публиковал информацию о вооруженном нападении на Россию и Украину. Мотивировала его, как уточнили в ФСБ, политическая ненависть и вражда к действующей власти.
Кроме того, мужчина призывал игнорировать традиционные христианские ценности. Также он поддерживал комментариями членов террористической украинской организации "Легион "Свобода России"*, участвующих в СВО на стороне Украины. Всего ему инкриминировали 14 эпизодов правонарушений. При этом в ходе предварительного расследования свою вину он не признал.
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Жителя Хакасии осудили за призывы к терроризму
Вчера, 07:38
"Первым Восточным окружным военным судом 58-летний гражданин России признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с запретом публичного размещения обращений и иных материалов в сети Интернет на два года, назначен штраф в 30 тысяч рублей", - сообщает УФСБ.
Мужчину осудили по четырем уголовным статьям: "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма" (часть 2 статья 205.2), "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ" (часть 2 статья 207.3), "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия" (часть 1 часть 222) и "нарушение права на свободу совести и вероисповедании" (часть 1 статья 148). В ФСБ отметили, что при обыске у фигуранта дома из незаконного оборота были изъяты 126 боеприпасов калибра 5.6 миллиметров.
Как сообщает ведомство, мужчина ранее активно участвовал в протестных акциях с различными политическими требованиями, но судим не был. В 2012 году в отношении него было прекращено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ ("Неуважение к суду") в связи с примирением сторон.
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Жителя Хабаровска задержали за вербовку в ряды террористической организации
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