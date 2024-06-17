https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953375760.html

Жителя Хабаровского края осудили за оправдание терроризма

Жителя Хабаровского края осудили за оправдание терроризма - РИА Новости, 17.06.2024

Жителя Хабаровского края осудили за оправдание терроризма

Жителя Хабаровского края приговорили к восьми годам колонии по 14 эпизодам правонарушений, в том числе за оправдание терроризма, сообщает управление ФСБ... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:57

2024-06-17T11:57

2024-06-17T11:58

происшествия

россия

хабаровский край

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Жителя Хабаровского края приговорили к восьми годам колонии по 14 эпизодам правонарушений, в том числе за оправдание терроризма, сообщает управление ФСБ региона. Сотрудники военной контрразведки установили, что мужчина, считая себя гражданином РСФСР и не признавая легитимность России, призывал жителей Хабаровского края к насильственному захвату власти. Как сообщает ведомство, в своем микроблоге мужчина публиковал информацию о вооруженном нападении на Россию и Украину. Мотивировала его, как уточнили в ФСБ, политическая ненависть и вражда к действующей власти. Кроме того, мужчина призывал игнорировать традиционные христианские ценности. Также он поддерживал комментариями членов террористической украинской организации "Легион "Свобода России"*, участвующих в СВО на стороне Украины. Всего ему инкриминировали 14 эпизодов правонарушений. При этом в ходе предварительного расследования свою вину он не признал. "Первым Восточным окружным военным судом 58-летний гражданин России признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с запретом публичного размещения обращений и иных материалов в сети Интернет на два года, назначен штраф в 30 тысяч рублей", - сообщает УФСБ. Мужчину осудили по четырем уголовным статьям: "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма" (часть 2 статья 205.2), "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ" (часть 2 статья 207.3), "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия" (часть 1 часть 222) и "нарушение права на свободу совести и вероисповедании" (часть 1 статья 148). В ФСБ отметили, что при обыске у фигуранта дома из незаконного оборота были изъяты 126 боеприпасов калибра 5.6 миллиметров. Как сообщает ведомство, мужчина ранее активно участвовал в протестных акциях с различными политическими требованиями, но судим не был. В 2012 году в отношении него было прекращено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ ("Неуважение к суду") в связи с примирением сторон.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240408/krokus-1938546066.html

https://ria.ru/20240617/prigovor-1953314144.html

https://ria.ru/20240311/gosizmena-1932258468.html

россия

хабаровский край

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хабаровский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)