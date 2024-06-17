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В Туле мать оставила младенца на улице и пошла спать, сообщил источник
В Туле мать оставила младенца на улице и пошла спать, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2024
В Туле мать оставила младенца на улице и пошла спать, сообщил источник
Пьяная мать оставила без присмотра 2-месячного ребёнка в коляске возле ЖК "Северная Мыза" в Туле и ушла спать, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:38
2024-06-17T11:38
2024-06-17T11:47
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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Пьяная мать оставила без присмотра 2-месячного ребёнка в коляске возле ЖК "Северная Мыза" в Туле и ушла спать, сообщил РИА Новости информированный источник. "В воскресенье женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила без присмотра коляску с ребёнком около жилого комплекса и ушла спать", — рассказал источник. По данным управления СК РФ по региону, 16 июня "местными жителями на парковке ЖК "Северная Мыза" в коляске обнаружен малолетний ребёнок, который находился без присмотра со стороны взрослых". Младенца передали в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Прокуратура Тульской области взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении матери 2-месячного ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, уточнив, что мать 1999 года рождения была обнаружена спящей у себя дома.
https://ria.ru/20240515/sk-1946098921.html
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происшествия, россия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тула, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туле мать оставила младенца на улице и пошла спать, сообщил источник
Источник: пьяная мать оставила ребенка в коляске возле ЖК "Северная Мыза" в Туле