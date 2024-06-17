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МВД России объявило в розыск главреда Анина* и журналистку Фомину* - РИА Новости, 17.06.2024
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10:59 17.06.2024 (обновлено: 12:20 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953353901.html
МВД России объявило в розыск главреда Анина* и журналистку Фомину*
МВД России объявило в розыск главреда Анина* и журналистку Фомину* - РИА Новости, 17.06.2024
МВД России объявило в розыск главреда Анина* и журналистку Фомину*
МВД России объявило в розыск главреда "Важных историй"* Романа Анина** и бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, следует из... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:59
2024-06-17T12:20
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главреда "Важных историй"* Романа Анина** и бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, следует из базы ведомства. "Екатерина Георгиевна Фомина, 15.5.1992. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Также в базе розыска значится главный редактор издания "Важные истории"* Анин**. Анину и Фоминой вменяется статья 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
МВД России объявило в розыск главреда Анина* и журналистку Фомину*

МВД объявило в розыск главреда "Важных историй" и экс-сотрудницу "Новой газеты"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главреда "Важных историй"* Романа Анина** и бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, следует из базы ведомства.
"Екатерина Георгиевна Фомина, 15.5.1992. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.
Также в базе розыска значится главный редактор издания "Важные истории"* Анин**.
Анину и Фоминой вменяется статья 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Журналиста Михаила Зыгаря* объявили в розыск
9 апреля, 22:21
 
РоссияПроисшествия
 
 
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