https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953353901.html

МВД России объявило в розыск главреда Анина* и журналистку Фомину*

МВД России объявило в розыск главреда Анина* и журналистку Фомину* - РИА Новости, 17.06.2024

МВД России объявило в розыск главреда Анина* и журналистку Фомину*

МВД России объявило в розыск главреда "Важных историй"* Романа Анина** и бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, следует из... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:59

2024-06-17T10:59

2024-06-17T12:20

россия

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главреда "Важных историй"* Романа Анина** и бывшую журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Дождя"* Екатерину Фомину, следует из базы ведомства. "Екатерина Георгиевна Фомина, 15.5.1992. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Также в базе розыска значится главный редактор издания "Важные истории"* Анин**. Анину и Фоминой вменяется статья 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240409/zygar-1938955908.html

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2024

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россия, происшествия